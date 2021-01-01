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Майя Санду определилась с советником по внешней политике

Майя Санду определилась с советником по внешней политике

Советником президента по внешней политике стала исследователь в ряде престижных западных фондов Кристина Герасимова.

О новом назначении сообщается на официальном сайте администрации президента, передает omg.md

Кристина Герасимова является научным сотрудником Центра Роберта Боша по Центральной и Восточной Европе, России и Центральной Азии, а также Германского совета по международным отношениям.

Ранее она работала в Transparency International, специализируясь по обороне и безопасности и в Chatham House в программе «Россия и Евразия».

Она специализировалась на темах переходного периода к демократии и институционального строительства в Центральной и Восточной Европе и посткоммунистических странах, европейской интеграции, надлежащем управлении, верховенстве права, антикоррупционной политике и нарушениях демократии.

Герасимова имеет степень доктора политических наук Университета Рутгерса, Нью-Джерси.

omg.md
  • Сегодня, 06:22
  • DTV
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