Советником президента по внешней политике стала исследователь в ряде престижных западных фондов Кристина Герасимова.
О новом назначении сообщается на официальном сайте администрации президента, передает omg.md
Кристина Герасимова является научным сотрудником Центра Роберта Боша по Центральной и Восточной Европе, России и Центральной Азии, а также Германского совета по международным отношениям.
Ранее она работала в Transparency International, специализируясь по обороне и безопасности и в Chatham House в программе «Россия и Евразия».
Она специализировалась на темах переходного периода к демократии и институционального строительства в Центральной и Восточной Европе и посткоммунистических странах, европейской интеграции, надлежащем управлении, верховенстве права, антикоррупционной политике и нарушениях демократии.
Герасимова имеет степень доктора политических наук Университета Рутгерса, Нью-Джерси.