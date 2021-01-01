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Аналитики назвали главные риски 2021 года

Аналитики назвали главные риски 2021 года

Консалтинговая компания Eurasia Group назвала главные риски, с которыми, по ее мнению, столкнется мир в 2021 году.

Первую строчку в рейтинге заняла "разделенная Америка": по словам экспертов, наступает эпоха, когда около половины граждан США будут считать главу государства нелегитимным. Как отмечает компания, отказ действующего президента США Дональда Трампа признать результаты выборов - уникальный поступок в истории США, который подчеркивает, насколько Америка расколота, передает ТАСС.

Второй по значимости риск, с точки зрения аналитиков, - затянувшаяся пандемия коронавируса. Подчеркивается, что продолжающаяся пандемия будет грозить не только жизням людей, но и политической стабильности и глобальной экономике. Распределение вакцин приведет к разделению между богатыми и бедными, что спровоцирует беспорядки во многих странах.

На третьем месте в рейтинге специалисты разместили борьбу с изменением климата, отметив, что глобальное сотрудничество в этой сфере сменится конкуренцией.

Также в число ключевых рисков года аналитики включили усиление напряженности в отношениях Китая и США, трудности с передачей конфиденциальной информации другим странам, вероятность возникновения конфликта в киберпространстве, который приведет к появлению беспрецедентных технологических и геополитических рисков. Кроме того, эксперты выделили проблемы в экономике Турции, которые ухудшат положение президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, ослабление экономик стран Ближнего Востока из-за низких цен на нефть, грядущую отставку канцлера Германии Ангелы Меркель и политический, социальный и экономический кризисы в Латинской Америке из-за выборов в некоторых странах и пандемии.
tass.ru
  • Сегодня, 06:24
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