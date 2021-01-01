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В Бендерах из задымлённого подвала спасли двух мужчин
Трое мужчин, не имеющих собственного жилья, создали условия для проживания в подвале многоэтажки по ул. Калинина. Чтобы согреться, разожгли костёр.
Около восьми часов вечера дым почувствовали жильцы дома и вызвали службу пожаротушения, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Локализовать пламя огнеборцы смогли подручными средствами. Двум обитателям помогли выйти на улицу. Мужчины находились в сознании. Третий, испугавшись ответственности, убежал до прибытия специалистов.
Мужчин госпитализировали в городскую больницу. Их жизни ничего не угрожает. Эвакуация жильцов дома не потребовалась.
Предварительной причиной возгорания инспекторы Госпожнадзора называют неосторожное обращение с огнём. На полу был найден огарок свечи.
По данному факту проводится разбирательство.
mvdpmr.org
- Сегодня, 06:28
- DTV
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