Отряд беспилотников MQ-9 Reaper и примерно 90 военных ВВС США размещены на ближайшие несколько месяцев на воздушной базе имени генерала Эманоила Ионеску в городе Кымпия-Турзий (уезд Клуж на северо-западе страны). Об этом сообщило в понедельник Министерство национальной обороны Румынии, не уточняя количества беспилотников, передает eadaily.com.
«Американские военные будут выполнять задачи по сбору информации, наблюдению и воздушной разведке в поддержку операций НАТО, — отмечает румынское военное ведомство, — а ВВС Румынии посредством воздушной базы 71 имени генерала Эманоила Ионеску обеспечат необходимую техническую, операционную и тыловую поддержку выполнению этих задач в течение всего периода их дислокации в Румынии».
«Присутствие американских союзников на территории страны предоставляет возможность для развития, испытания и оценки боеспособности, а совместная деятельность является ключевым элементом для повышения уровня взаимодействия между двумя сторонами, — подчеркивается в сообщении. — Сотрудничество между США и Румынией способствует укреплению коллективной обороноспособности и повышению региональной безопасности».
Американские военные летчики регулярно находятся на воздушной базе 71. Как напоминает веб-сайт hotnews.ro, США намерены инвестировать более $ 130 млн в ее модернизацию. Это крупнейший военный инвестиционный объект США в Европе в 2021 году. База в Кымпия-Турзий станет транзитным узлом для операций ВВС США на юго-востоке Европы.
MQ-9 Reaper производится компанией General Atomics Aeronautical Systems. Его вес — 2,22 т, дальность полета — 1 850 км, максимальная высота — 15 240 м, максимальная скорость — 370 км/ч. Беспилотник, оснащенный пропеллером с четырьмя лопастями, спроектирован на основе известной модели MQ-1 Predator.