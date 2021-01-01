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Президент Молдовы назвала цели визита в Украину

Президент Молдовы назвала цели визита в Украину

Санду будет говорить в Киеве о безопасности в регионе, реформы на пути к ЕС и делимитации границ.

Президент Молдовы Мая Санду на следующей неделе посетит Киев, где встретится с руководством Украины. О целях своего визита она рассказала в интервью DW.

"В январе я поеду в Киев, чтобы встретиться с господином Зеленским. И это только начало", - сказала Санду.

Целью своего визита она назвала восстановление отношений между Молдовой и Украиной, сообщает korrespondent.net.

"Мы хотим восстановить отношения, потому что какая-то работа была на уровне правительств, но на уровне президентов вообще не было никаких встреч за эти четыре года. Нам важно восстановить отношения", - отметила она.

Санду отметила, что есть много конкретных вопросов, на которые нужно найти ответы.

"Это и вопросы безопасности в регионе, и вопрос нашего пути в Европейский Союз, те реформы, которые мы должны внедрять, чтобы приблизить наши страны в ЕС. И, конечно, вопрос о делимитации границ, и по гидроэлектростанции, тоесть конкретные вопросы", - отметила Санду.

Напомним, Санду посетит Киев 12 января. Это ее первый зарубежный визит в качестве президента.
korrespondent.net
  • Сегодня, 16:05
  • DTV
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