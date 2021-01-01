Санду будет говорить в Киеве о безопасности в регионе, реформы на пути к ЕС и делимитации границ.
Президент Молдовы Мая Санду на следующей неделе посетит Киев, где встретится с руководством Украины. О целях своего визита она рассказала в интервью DW.
"В январе я поеду в Киев, чтобы встретиться с господином Зеленским. И это только начало", - сказала Санду.
Целью своего визита она назвала восстановление отношений между Молдовой и Украиной, сообщает korrespondent.net.
"Мы хотим восстановить отношения, потому что какая-то работа была на уровне правительств, но на уровне президентов вообще не было никаких встреч за эти четыре года. Нам важно восстановить отношения", - отметила она.
Санду отметила, что есть много конкретных вопросов, на которые нужно найти ответы.
"Это и вопросы безопасности в регионе, и вопрос нашего пути в Европейский Союз, те реформы, которые мы должны внедрять, чтобы приблизить наши страны в ЕС. И, конечно, вопрос о делимитации границ, и по гидроэлектростанции, тоесть конкретные вопросы", - отметила Санду.
Напомним, Санду посетит Киев 12 января. Это ее первый зарубежный визит в качестве президента. korrespondent.net