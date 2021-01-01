Согласно анализу сайта worldstopexports.com, в 2019 году Молдова экспортировала вина на сумму всего 97,7 миллиона долларов, что ставит ее на 24-е место в мире.
Лидирующие позиции в этом рейтинге занимают Франция (11 млрд долларов), Италия (7,3 млрд долларов), Испания (3,1 млрд долларов), Австралия (2,1 млрд долларов) и Чили (1,9 миллиарда долларов), государства, сделавшие вино национальным брендом, пишет point.md ссылаясь на mold-street.com
Анализ также показывает, что даже такие страны, как Латвия или Литва, где не выращивают виноград, экспортируют в 2-3 раза больше вин, чем Молдова, и занимают 15-е и 20-е места в мире. В данном случае речь, скорее всего, идет о реэкспорте, так как эти две страны Балтии импортируют вино в большом количестве.
Грузия, пострадавшая от российского эмбарго, экспортировала в 2019 году вина на сумму около 223 миллионов долларов, что в 2,3 раза больше, чем Молдова.
С другой стороны, Молдова опережает по объему экспорта вина такие страны, как Греция, Румыния и Болгария.