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Молдова занимает 24-е место в мире по объему экспорта вина

Молдова занимает 24-е место в мире по объему экспорта вина

Согласно анализу сайта worldstopexports.com, в 2019 году Молдова экспортировала вина на сумму всего 97,7 миллиона долларов, что ставит ее на 24-е место в мире.

Лидирующие позиции в этом рейтинге занимают Франция (11 млрд долларов), Италия (7,3 млрд долларов), Испания (3,1 млрд долларов), Австралия (2,1 млрд долларов) и Чили (1,9 миллиарда долларов), государства, сделавшие вино национальным брендом, пишет point.md ссылаясь на mold-street.com

Анализ также показывает, что даже такие страны, как Латвия или Литва, где не выращивают виноград, экспортируют в 2-3 раза больше вин, чем Молдова, и занимают 15-е и 20-е места в мире. В данном случае речь, скорее всего, идет о реэкспорте, так как эти две страны Балтии импортируют вино в большом количестве.

Грузия, пострадавшая от российского эмбарго, экспортировала в 2019 году вина на сумму около 223 миллионов долларов, что в 2,3 раза больше, чем Молдова.

С другой стороны, Молдова опережает по объему экспорта вина такие страны, как Греция, Румыния и Болгария.

point.md
  • Сегодня, 16:08
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