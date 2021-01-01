Dnestr.TV

 
0

Иран возобновил производство высокообогащенного урана, превышая согласованную норму в пять раз

Иран возобновил производство высокообогащенного урана, превышая согласованную норму в пять раз

Власти Ирана запустили процесс обогащения урана до уровня 20%. Это в пять раз превышает норму в 4%, оговоренную в рамках ядерной сделки 2015 года. Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на официального представителя правительства Али Рабии.

Власти страны планируют производить как минимум 120 кг такого урана в год. В Тегеране подчеркнули, что уже оповестили о своих планах Международное агентство по ядерной энергетике. Законопроект о возможности повышения уровня обогащения урана на территории страны иранский парламент поддержал в декабре 2020 года, передает theins.ru.

Иран понизил обогащение до 20% в рамках ядерной сделки 2015 года, она предполагает, что Иран может обогащать уран не более чем до 3,67%. Это гораздо меньше 90%, необходимых для производства ядерного оружия, и значительно меньше тех 20%, до которых Тегеран обогащал уран до заключения сделки.

Ядерную сделку Иран, США, Китай, Россия, Франция, Великобритания и Европейский союз заключили в 2015 году. Страны-участницы обязались снять с Ирана экономические санкции в обмен на сворачивание ядерной программы и выполнение ряда определенных условий.

Сразу после прихода к власти Дональда Трампа США объявили о желании выйти из сделки, обвинив Тегеран в нарушении ее условий. Формально это было сделано весной 2020 года — тогда Вашингтон в одностороннем порядке вернул антииранские санкции. Тегеран и европейские страны заявляли, что будут стараться сохранить договоренности.

Полномочия Трампа прекратятся 20 января. Избранный президент Джо Байден ранее давал понять, что готов к возобновлению переговоров с Ираном.

В первом интервью телеканалу CNN Джейк Салливан, которого Байден намерен после своей инаугурации назначить советником по национальной безопасности, заявил, что новая администрация намерена вернуть Иран в рамки соглашения 2015 года. При этом Салливан подтвердил, что необходимо добиваться ограничения и прекращения ракетной программы Ирана, однако для этого новая администрация США намерена использовать дипломатические методы.

Одновременно с этим Пентагон за последние полтора месяца трижды отправлял стратегические бомбардировщики B-52 на облёт границ Ирана. Как заявили в Центральном командовании Вооруженных сил США, в данном случае это сделано целенаправленно для демонстрации потенциала, чтобы подчеркнуть наличие у Вашингтона «способности без промедления осуществлять развертывание подавляющей боевой мощи» в различных точках земного шара.
theins.ru
  • Сегодня, 16:15
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • Дизайн Комфорт Функционал
  • Новая структура Верховного Совета VII созыва
  • На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
  • Поддержка малым и средним предприятиям в преодолении кр ...
  • Утвержден состав Общественного совета при Госслужбе по ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • Дизайн Комфорт Функционал
  • Новая структура Верховного Совета VII созыва
  • На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
  • Поддержка малым и средним предприятиям в преодолении кр ...
  • Утвержден состав Общественного совета при Госслужбе по ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна