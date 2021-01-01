Власти Ирана запустили процесс обогащения урана до уровня 20%. Это в пять раз превышает норму в 4%, оговоренную в рамках ядерной сделки 2015 года. Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на официального представителя правительства Али Рабии.
Власти страны планируют производить как минимум 120 кг такого урана в год. В Тегеране подчеркнули, что уже оповестили о своих планах Международное агентство по ядерной энергетике. Законопроект о возможности повышения уровня обогащения урана на территории страны иранский парламент поддержал в декабре 2020 года, передает theins.ru.
Иран понизил обогащение до 20% в рамках ядерной сделки 2015 года, она предполагает, что Иран может обогащать уран не более чем до 3,67%. Это гораздо меньше 90%, необходимых для производства ядерного оружия, и значительно меньше тех 20%, до которых Тегеран обогащал уран до заключения сделки.
Ядерную сделку Иран, США, Китай, Россия, Франция, Великобритания и Европейский союз заключили в 2015 году. Страны-участницы обязались снять с Ирана экономические санкции в обмен на сворачивание ядерной программы и выполнение ряда определенных условий.
Сразу после прихода к власти Дональда Трампа США объявили о желании выйти из сделки, обвинив Тегеран в нарушении ее условий. Формально это было сделано весной 2020 года — тогда Вашингтон в одностороннем порядке вернул антииранские санкции. Тегеран и европейские страны заявляли, что будут стараться сохранить договоренности.
Полномочия Трампа прекратятся 20 января. Избранный президент Джо Байден ранее давал понять, что готов к возобновлению переговоров с Ираном.
В первом интервью телеканалу CNN Джейк Салливан, которого Байден намерен после своей инаугурации назначить советником по национальной безопасности, заявил, что новая администрация намерена вернуть Иран в рамки соглашения 2015 года. При этом Салливан подтвердил, что необходимо добиваться ограничения и прекращения ракетной программы Ирана, однако для этого новая администрация США намерена использовать дипломатические методы.
Одновременно с этим Пентагон за последние полтора месяца трижды отправлял стратегические бомбардировщики B-52 на облёт границ Ирана. Как заявили в Центральном командовании Вооруженных сил США, в данном случае это сделано целенаправленно для демонстрации потенциала, чтобы подчеркнуть наличие у Вашингтона «способности без промедления осуществлять развертывание подавляющей боевой мощи» в различных точках земного шара. theins.ru