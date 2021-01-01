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«Как будто в Молдове нет других проблем». Песков прокомментировал слова Санду о российских войсках в Приднестровье

«Как будто в Молдове нет других проблем». Песков прокомментировал слова Санду о российских войсках в Приднестровье

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что президент Молдовы Майя Санду, которая заявила о необходимости вывести российские войска из Приднестровья, должна обратить внимание на другие проблемы в стране. Это он заявил 5 января в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

«Пришла Майя Санду, стала президентом Молдовы, и вот первое заявление — как будто бы в Молдове нет других проблем — что нужно убрать русских миротворцев из Приднестровья. Потенциальная опасность? Да, еще какая. А сколько еще таких точек. И поэтому, конечно, это накладывает особый груз на крупные государства, такие как Россия, но Россия, слава богу, способна нести этот груз и занимать ответственную позицию», — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает вывод своих войск из Приднестровья, однако для этого там должна «созреть определенная обстановка», пишет newsmaker.md.

Напомним, 30 декабря на пресс-конференции Майя Санду напомнила, что в Приднестровье есть и ОГРВ, и миротворцы. «О нахождении оперативной группы войск в Приднестровье не было договора и соглашения двухстороннего. […] ОГРВ должны быть выведены с территории Молдовы», — заявила Санду.

Президент напомнила, что между Россией и Молдовой есть договор 1992 года о миссии миротворцев. «Но, так как давно нет опасности военных действий, эту миссию нужно сделать гражданской под эгидой ОБСЕ. Это позиция Молдовы, которую я подчеркиваю», — сказала Санду.
newsmaker.md
  • Сегодня, 16:19
  • DTV
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