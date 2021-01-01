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Число иностранцев, ставших гражданами России в 2020 году, выросло на треть

Число иностранцев, ставших гражданами России в 2020 году, выросло на треть

Каждый шестой иностранец, находящийся в России, имеет вид на жительство или разрешение на временное проживание, добавили в МВД

Российское гражданство получили в 2020 году более 560 тыс. иностранных граждан, это на 32% больше, чем годом ранее. Кроме того, каждый шестой иностранец, находящийся в России, имеет вид на жительство или разрешение на временное проживание. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, отвечая на запрос агентства.

"За 11 месяцев 2020 года в гражданство РФ принято более 563 тыс. иностранных граждан, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2019 года", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что рост связан со вступлением в силу изменений, предусматривающих упрощение порядка приобретения российского гражданства отдельными категориями иностранных граждан. В первую очередь речь идет о жителях ДНР и ЛНР, передает ТАСС.

В целом число иностранцев, находящихся в России, в прошлом году значительно сократилось из-за пандемии коронавируса. "В 2020 году численность иностранных граждан в России составила около 6 млн человек, из них с разрешением на временное проживание либо видом на жительство проживает 1 млн человек. Зафиксировано порядка 9 млн фактов постановки на миграционный учет иностранных граждан", - сообщили в МВД. До пандемии коронавируса ежегодно в России находилось от 9 до 11 млн иностранных граждан.
tass.ru
  • Сегодня, 16:23
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