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Иран передал Украине отчет о причинах крушения самолета МАУ

Иран передал Украине отчет о причинах крушения самолета МАУ

Украина получила от Ирана проект технического отчета об обстоятельствах катастрофы самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", произошедшей под Тегераном 8 января 2020 года.

Об этом сообщает Obozrevatel со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, передает unian.net

По его словам, это произошло еще в прошлый четверг, 31 декабря, и теперь у Украины есть 2 месяца на собственные комментарии и замечания к тексту отчета.

"Проект отчета мы получили 31 декабря, как говорится, под елку. Есть 2 месяца на комментарии и замечания. Это достаточно важный этап для дальнейшего движения вперед, без которого было бы невозможно добиться выплаты компенсации и общей справедливости. Теперь слово подтверждается делом", – подчеркнул министр.

По его словам, что касается суммы компенсации, которая недавно попала в информационное пространство, то сейчас она обнародована только через медиа. Никаких официальных сообщений по этому поводу Украина от Ирана не получала.

"Опыт последнего года научил нас крайне осторожно относиться к информации иранских медиа и, что называется, фильтровать каждое сообщение. Пока я не получу официальное предложение от иранского правительства, мы не будем считаться ни с какими сообщениями в новостях относительно цифр. Призываю и украинцев делать так. Вокруг этого вопроса слишком много информационного шума", - подчеркнул Кулеба.

На вопрос издания, почему же переговорный процесс между Украиной и Ираном, который признал свою вину в авиакатастрофе, длится уже целый год, министр указал на внутриполитические проблемы страны.

"Затягивание могу объяснить сугубо внутренне-политическими раскладами Ирана. Там не все положительно оценили тот факт, что государство взяло на себя ответственность. Мы никак не вмешиваемся во внутренние дела Ирана, мы настроены на урегулирование этого вопроса. Потому что это не политика, не право и не финансы. Это вопрос морали перед близкими и родственниками жертв погибших", – подытожил Кулеба.

unian.net
  • Сегодня, 08:12
  • DTV
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