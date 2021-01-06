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Цена биткоина поднялась выше 35 тысяч долларов и обновила исторический максимум

Цена биткоина поднялась выше 35 тысяч долларов и обновила исторический максимум

Цена биткоина поднялась выше 35 тысяч долларов и обновила исторический максимум. Об этом сообщается на портале CoinDesk.

На момент на написания новости стоимость криптовалюты выросла на пять процентов и в пике составила около 35,7 тысячи долларов.

В ночь на 6 января сообщалось, о том, что цена биткоина преодолела отметку в 34 тысячи долларов, передает lenta.ru.

В декабре стало известно, что всего в мире добыто около 19 миллионов биткоинов, а в 2021 году их число достигнет 21 миллиона. Однако спрос продолжит превышать предложение, и в следующем году криптовалюта продолжит дорожать. При этом из-за забытых паролей или повреждения оборудования для майнинга навсегда утеряны от трех до пяти миллионов биткоинов.
lenta.ru
  • Сегодня, 08:23
  • DTV
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