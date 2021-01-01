Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если кому-то не нравится он или его правление, то вопрос о смене лидера страны будет решаться исключительно выборным путём.
Такое мнение он высказал в ходе посещения завода "Горизонт" в Минске, передает life.ru
"Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите. Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось" — приводит БелТА слова лидера страны.
Помимо того, президент объяснил своё решение сделать 2021 год Годом народного единства. С его слов, он это сделал для того, чтобы показать, что не является врагом для своего народа, добавив, что всё, чего хочет, — это спокойствия в своей стране.
Лукашенко призвал не нарушать закон и каждому заниматься своим делом, развивая производства, и в первую очередь думать не о себе, а о своих детях, о том, где они впоследствии будут работать. Высказался президент и о своих оппонентах. По его словам, он хочет, чтобы они его слова услышали и поняли, что другой Белоруссии у них не будет и важно её не потерять.