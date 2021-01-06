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Скончался народный адвокат РМ Михаил Которобай

Скончался народный адвокат РМ Михаил Которобай

Народный адвокат Михаил Которобай всю свою жизнь посвятил защите справедливости и равноправия, решительно выступал за верховенство закона в Молдове.

Скончался омбудсмен Михаил Которобай. О его смерти сообщается на странице офиса народного адвоката в Facebook.

"Боец, убежденный в справедливости, равенстве и социальном прогрессе, Михаил Которобай был человеком, который не боялся говорить правду и твердо отстаивал верховенство закона, права человека и демократизацию общества", – сказано в публикации.

Там отметили, что в качестве депутата парламента первого созыва Которобай стоял у основ построения независимого государства – Республики Молдова, будучи членом Конституционного суда, он следил за соблюдением норм Высшего закона страны, а став преподавателем в университете, воспитал поколения юристов.

"В период работы в качестве народного адвоката Михаил Которобай внес существенный вклад в развитие офиса народного адвоката и продвижение ценностей прав и основных свобод человека", – подчеркнули в структуре.

Источник обращает внимание, что за пять лет мандата омбудсмена Которобай не колебался в объективном и прямом озвучивании своего мнения, когда существовали угрозы основным правам и свободам, верховенству закона и демократии в Молдове, пишет sputnik.md.

Соболезнования близким народного адвоката выразила президент Молдовы Майя Санду.

"С болью в душе узнала о смерти Михаила Которобая, народного адвоката, юриста, профессора в области права, депутата парламента Республики Молдова первого созыва, бывшего судьи Конституционного суда. На протяжении всей своей жизни Михаил Которобай пользовался высочайшим уважением со стороны своих коллег, студентов и тех, кто имел честь встретиться с ним. Выражаю свои соболезнования скорбящей семье", – написала Санду на своей странице в Facebook.

Михаил Которобай родился 25 марта 1951 года в селе Пухой Яловенского района. С 1968 по 1973 год учился на факультете права в Государственном университете Молдовы и Ленинградском государственном университете (Санкт-Петербургский государственный университет). С 1973 по 1990 год работал в качестве лектора и старшего лектора на факультете права Госуниверситета Молдовы. В эти же годы он являлся слушателем факультета повышения профессиональной квалификации в МГУ имени М. В. Ломоносова.

В 1990 году Михаил Которобай был избран депутатом в парламент Молдовы первого созыва. Получил пост главы комиссии по самоуправлению и местной экономике. А 8 августа 1996-го он стал судьей Конституционного суда республики. В сентябре 2002-го Которобай подал в отставку с поста судьи. Затем работал в качестве руководителя редакционной группы Конституции Молдовы, был соавтором монографий "Аграрное право", "Земельное право", публиковал многочисленные статьи в специализированных журналах. С 3 апреля 2015 года занимал должность народного адвоката по правам человека.

sputnik.md

  • Сегодня, 19:32
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