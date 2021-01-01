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ООН: Уровень нищеты вырос впервые за 22 года

ООН: Уровень нищеты вырос впервые за 22 года

Уровень крайней нищеты в 2020 году увеличился во всем мире впервые за последние 22 года. Об этом заявил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на проходящем в видеоформате заседании Совета Безопасности ООН по поддержанию мира и стабильности.

Генсек отметил, что пандемия коронавируса усугубила целый ряд негативных тенденций. "В 2020 году впервые за 22 года произошел рост крайней нищеты, - сказал он. - Как ожидается, спад экономической активности в хрупкой ситуации и в условиях конфликтов ввергнет в нищету еще дополнительно от 18 до 27 млн человек", передает ТАСС.

Гутерриш также обратил внимание, что во всем мире "усугубляется гендерное неравенство, причем мир оказался отброшен назад на десятилетия с точки зрения доли работающих женщин как ключевого драйвера для инклюзивного развития".

"Если мы собираемся разорвать круг нищеты и конфликтов, нам нужен более амбициозный подход, основанный на двух принципах, закрепленных в Целях устойчивого развития", - убежден глава всемирной организации.

"Во-первых, это взаимозависимость: не может быть устойчивого развития без мира и мира без устойчивого развития, - перечислил он. - Во-вторых, вовлеченность. Обязательство "не оставлять никого позади" должно быть в центре наших усилий как по продвижению устойчивого развития, так и по предотвращению и разрешению конфликтов".
tass.ru
  • Сегодня, 19:42
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