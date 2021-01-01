Законодатели были вынуждены эвакуироваться, не завершив голосование. Демократы уже окрестили протест мятежом и призвали к отстранению действующего президента. Когда ситуация была урегулирована, к призывам присоединились и республиканцы.
Конгресс США 6 января собрался для закрытия предпоследнего этапа по передаче власти в стране. Сенаторы и конгрессмены должны были утвердить голосование выборщиков, согласно которому новым главой США был избран демократ Джо Байден. Действующий президент Дональд Трамп итогов выборов не признал, в чем его поддержали тысячи американцев, пришедших на «Марш за спасение Америки» в Вашингтоне, передает gazeta.ru.
Протестующие собрались у стен Капитолия, требуя признать выборы недействительными. Вышел к людям и сам президент, заявив, что голосование было самым коррумпированным в истории США, а возможно и во всем мире. Параллельно с этим ряд республиканцев в сенате выступили против голосования выборщиков в нескольких штатах, попытавшись опротестовать итоги президентских выборов.
Источник: AFP 2020
Их оппоненты в лице демократов восприняли такие заявления в штыки. В частности, лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер уличил представителей Республиканской партии в «попытке переворота» из-за их протестных выступлений. Однако завершить спор противникам не удалось, поскольку сторонники Трампа перешли к активным действиям и, прорвав кордон полиции, направились в здание Капитолия.
Штурм Капитолия
За сравнительно небольшой отрезок времени протестующим удалось проникнуть не только в здание, но и зал заседания сената и ряд кабинетов высокопоставленных законодателей. К примеру, активисты смогли пройти в офис Нэнси Пелоси — председателя палаты представителей, одного из известных противников Трампа среди демократов.
Пока толпа захватывала Капитолий, полиция и охрана здания спешно эвакуировали из него законодателей, которые успели забрать с собой итоговые документы с голосования выборщиков.
Внутри произошло несколько столкновений между активистами и сотрудниками правоохранительных органов, в результате которых пострадали несколько человек и погибла девушка — она получила огнестрельное ранение в грудь.
Позже Reuters со ссылкой на руководителя департамента полиции Вашингтона сообщит о четырех погибших в этот день. Однако подробности пока неизвестны.
Источник: AFP 2020
Для подавления протеста и освобождения здания к Капитолию прибыли подразделения спецназа вместе с дополнительными силами полиции. Более того, по приказу Трампа в Вашингтон были введены силы нацгвардии, что в итоге позволило урегулировать ситуацию и оттеснить протестующих от Капитолия. В связи с беспорядками были задержаны 52 человека.
В последний раз посторонние люди врывались в Капитолий во время американо-британской войны в 1814 году. Тогда все закончилось поджогом здания, ставшего одним из главных символов демократии США. Нынешний инцидент вызвал серьезную критику в адрес Трампа, оппоненты главы государства обвинили его в подстрекательстве беспорядков.
Дело в том, что президент на митинге призывал своих сторонников «помочь республиканцам отстоять справедливые выборы». Когда же активисты начали штурмовать Капитолий, Трамп практически сразу попросил их протестовать мирно и уважать работу представителей полиции.
Демократ заявил, что происходящее в Вашингтоне — не протест, а настоящий мятеж.
Он призвал Трампа незамедлительно прекратить «осаду Капитолия». Другие видные представители Демпартии также сравнивали происходящее с переворотом и требовали ввести силы нацгвардии для стабилизации ситуации, что, собственно, и сделал президент.
Кроме того, власти Вашингтона ответили на происходящее введением комендантского часа с 6 часов вечера по местному времени, пообещав задерживать всех нарушителей — по предварительным данным, полиция уже задержала около 30 человек. Протест это полностью не остановило, но число активистов на улицах американской столицы значительно снизилось, пишет NBC.
Отставка Трампа?
После стабилизации ситуации американские законодатели вернулись в Капитолий и продолжили слушание по утверждению результатов голосования выборщиков.
При этом число республиканцев, выступающих в поддержку слов Трампа об «украденных выборах», уменьшилось. К примеру, сенатор-республиканец Келли Леффлер заявила, что не может «с чистой совестью возражать против утверждения этих голосов». В данный момент она участвует в перевыборах в сенат от штата Джорджия и в рамках предвыборной кампании активно обвиняла демократов в фальсификациях на президентских выборах.
Более того, со стороны соратников президента стали появляться призывы к его досрочной отставке. В частности, губернатор-республиканец штата Вермонт Фил Скотт объявил, что Трамп должен сложить свои полномочия после произошедшего в Вашингтоне или же конгресс отстранит его от должности.
Вариантов увольнения президента в данный момент несколько. Первый предполагает обращение к 25 поправке к конституции США, согласно которой вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности. Второй способ — импичмент, о подготовке соответствующих слушаний в палате представителей уже заявили в Демократической партии.
Масла в огонь подливает то, что во время слушаний в конгрессе митинги в поддержку Трампа прошли как минимум в 11 американских штатах.
В ряде регионов они также привели к атакам на здания местных законодательных органов. СМИ, а также противники и даже сторонники Трампа обвиняют в этой ситуации действующего президента.
Выступили против Трампа даже социальные сети, в которых он разместил обращение к протестующим. Президент призвал активистов расходиться, однако вновь повторил свое утверждение о фальсификациях на выборах. В результате Twitter заблокировал аккаунт Трампа на 12 часов, Facebook пошел еще дальше — ограничил доступ к странице главы государства на сутки, а затем это также повторил Instagram.
Атака на демократию
Дополнительным негативным фактором в ситуации вокруг фактического захвата Капитолия стало то, что даже члены правительства США начали обсуждать возможность отстранения Трампа от власти, хотя до конца его срока и так осталось две недели. Как отмечает газета USA Today, тут также обсуждается вопрос с 25 поправкой к конституции США, которая ни разу не применялась с тех пор, как около полувека назад была принята.
Захват Капитолия осудили и бывшие президенты США вне зависимости от их партийной принадлежности. В частности, республиканец Джордж Буш-младший заявил, что так спорят об итогах выборов в банановых республиках, а не в демократической республике.
«Меня потрясло то, как безрассудно ведут себя некоторые политические лидеры после выборов, а также проявленное сегодня неуважение по отношению к нашим институтам, традициям и правоохранительным органам», — подчеркнул экс-президент.
Демократ Барак Обама напрямую обвинил Трампа в том, что он подстрекал людей к насилию в Капитолии. По словам экс-президента, произошедшее стало настоящим позором для США.
«История по праву запомнит сегодняшнюю жестокость в Капитолии, [возникшую в результате] подстрекательств действующего президента, который продолжал необоснованно лгать о результатах легитимных выборов, как момент величайшего позора и стыда для нашей нации», — написал Обама в Twitter.
Ситуацию не слишком позитивно оценили и за океаном. В частности, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель назвал беспорядки «неслыханным нападением на демократию США, их институты и верховенство закона».
Источник: AFP 2020
Штурм Капитолия подводит итог президентства Дональда Трампа. Как отмечает американист и эксперт РСМД Алексей Наумов, именно этим событием правление 45-го президента в США войдет в историю.
«Трампизм станет ассоциироваться именно с этим — с поражением. Поражением в битве с ковидом, поражением на президентских выборах, поражением в Джорджии, поражением в сегодняшней битве при Вашингтоне: такое насилие не примет ни одна из двух партий. Трампизм снова выведен за рамки нормальности самим Трампом», — пишет эксперт в Facebook.
10:44 Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ призвало все стороны в США придерживаться принципов верховенства права, говорится в заявлении на его сайте.
События, разворачивающиеся в последние часы в Вашингтоне, в БДИПЧ назвали тревожными, выразив "озабоченность по поводу целостности демократического процесса" и призвав "все стороны придерживаться принципов демократии и верховенства права".
Как напомнили в бюро, "будучи одной из 57 стран региона ОБСЕ, США взяли на себя обязательство не только провести демократические выборы, но и обеспечить, чтобы "кандидаты, получившие необходимое количество голосов, заняли свои должности в установленном порядке". "Учитывая, что правовая система США обеспечивает плавный переход власти, сдержанность всех участников этого процесса остается жизненно важной даже в государстве с такими сильными институтами и традиционным уважением к демократическим нормам. Ни подстрекательству к насилию, ни самому насилию нет места в демократическом процессе", - констатировало БДИПЧ.
По итогам всеобщих выборов в США, за ходом которых следили эксперты бюро, они заявили, что каждый кандидат имеет право обратиться в суд, если считает, что в избирательном процессе были допущены ошибки. Тем не менее, наблюдательная миссия БДИПЧ установила, что все обвинения в систематическом мошенничестве были необоснованными.
"Все страны ОБСЕ признали решающую роль демократических выборов в обеспечении долгосрочной безопасности и стабильности. Поэтому БДИПЧ призывает Соединенные Штаты и все другие государства ОБСЕ помнить, что выборы - это праздник, воплощение гражданских и политических прав, лежащих в основе наших демократий", - заключили в бюро.
10:43 Китайские власти надеются на скорейшее восстановление общественного порядка в США, поскольку верят в стремление американцев к миру и безопасности, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Мы верим, что американский народ стремится к сохранению мира и безопасности. Китайская сторона надеется, что американцы в ближайшее время добьются восстановления мира, стабильности и безопасности", - сообщила она на регулярном брифинге.
По словам дипломата, внешнеполитическое ведомство Китая внимательно следит за ситуацией в США. Она также сравнила реакцию американской общественности на протесты в Соединенных Штатах и на беспорядки в Гонконге в 2019 году. "Ситуация в Вашингтоне не настолько серьезная, как это было в Гонконге, однако уже сейчас там погибли четыре человека, в то время как в специальном административном районе Китая - ни одного", - подчеркнула Хуа Чуньин.
21 минуты назад Республиканцы, в том числе прежние и действующие сотрудники администрации Дональда Трампа и члены Конгресса, готовы обсуждать возможные сценарии отстранения главы государства от власти после беспорядков в Вашингтоне, сообщил портал Axios.
24 минуты назад Президент США Дональд Трамп устранил нарушения на своей странице в Twitter, из-за которых ранее была заблокирована его учетная запись, сообщил журналист агентства Bloomberg Курт Вагнер.
1 час назад Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев считает, что США утратили все права прокладывать курс на демократию. По его мнению, самовлюбленность Дональда Трампа и непроясненные нюансы в подсчете голосов на прошедших выборах стали причинами выхода американцев на улицы.
1 час назад Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл сообщил, что выдвижения дальнейших возражений против утверждения итогов американских президентских выборов со стороны членов Сената Конгресса США не ожидается.
1 час назад Действующий американский лидер Дональд Трамп запретил входить в Белый дом главе аппарата вице-президента США Майкла Пенса, отказавшегося мешать утверждению итогов выборов главы государства, сообщил телеканал NBC.
2 часа назад Сенат США отклонил возражения на утверждение итогов президентских выборов в штате Пенсильвания.
2 часа назад Меры безопасности усилены в районе Trump Tower в центре Нью-Йорка, у здания прошла акция против действующего президента США Дональда Трампа, в которой приняли участие около 50 человек.
Акция продолжалась около двух часов и завершилась без происшествий.
2 часа назад Республиканцы подали на заседании Конгресса США протест на утверждение итогов президентских выборов в штате Пенсильвания.
2 часа назад Сенаторы-республиканцы на совместном заседании Конгресса отказались присоединиться к однопартийцам из Палаты представителей и выдвинуть протест против утверждения голосов выборщиков от штата Джорджия. В результате Конгресс утвердил победу в этом штате демократа Джозефа Байдена.
2 часа назад Заседание Конгресса США по утверждению итогов президентских выборов возобновлено после голосования по возражению республиканцев.
3 часа назад Вторжение сторонников действующего американского президента Дональда Трампа в здание Конгресса в Вашингтоне стало колоссальным провалом в работе компетентных органов США. Такую оценку произошедшим в среду в столице чрезвычайным событиям дал член Палаты представителей Тим Райан (демократ от штата Огайо).
Этот законодатель является членом комитета по ассигнованиям нижней палаты Конгресса. Он возглавляет в ней подкомитет по законодательной ветви власти, формирующий бюджет полиции Капитолия. Последняя является самостоятельным федеральным правоохранительным ведомством и отвечает в первую очередь за охрану Конгресса.
Отвечая на интернет-брифинге на вопросы журналистов, Райан заявил, что "налицо невероятные стратегические провалы, а также провалы в планировании со стороны полиции Капитолия, пристава [Конгресса] и всех остальных, кто координировал нынешние усилия" стражей порядка в столице США. "Речь идет о здании Капитолия США, заседании Конгресса по процессу президентских выборов. Мы думали, что подкрепления будут на месте, мне это говорили. Что вовлечена Национальная гвардия, управление полиции Вашингтона, полицейский спецназ. Что мы подготовлены для этого (к возможным ЧП - прим. ТАСС)", - отметил законодатель.
По его оценке, имел место "стратегический срыв". "И вы можете побиться об заклад, что мы (законодатели - прим. ТАСС) докопаемся до сути случившегося", - подчеркнул Райан.
Конгрессмен предупредил, что он и его коллеги будут добиваться, в частности, увольнения виновных в рядах компетентных органов США. "Думаю, совершенно ясно, что ряд лиц очень, очень скоро окажутся безработными, поскольку это конфуз ", - сказал законодатель. На его взгляд, можно говорить среди прочего об "отсутствии профессионального планирования", неспособности стражей порядка надлежащим образом действовать в ситуации, возможность возникновения которой была очевидна.
07:31 Демократы из юридического комитета Палаты представителей Конгресса США после беспорядков в Вашингтоне призвали вице-президента страны Майкла Пенса принять меры, направленные на отстранение Дональда Трампа от должности главы государства.
07:27 Группа сторонников действующего президента США Дональда Трампа, выступающих против утверждения итогов выборов в стране, в среду вошла на закрытую территорию, прилегающую к особняку губернатор штата Вашингтон Джея Инсли в городе Олимпия. Об этом сообщил телеканал CNN.
Демонстранты требовали, чтобы Конгресс США не утверждал итоги состоявшихся в ноябре 2020 года выборов, согласно которым новым американским президентом станет демократ Джозеф Байден. Манифестанты силой открыли ворота при входе на участок и подошли вплотную к зданию. Некоторые из протестующих имели при себе огнестрельное оружие.
Манифестанты ушли после прибытия на место дополнительных подразделений полиции. Никого из них не задержали. Власти заявили, что реальной опасности для Инсли не было. Он является демократом.
07:06 Четыре человека погибли во время протестов у Конгресса США, заявил глава столичной полиции.
06:53 Мэр Вашингтона объявила о продлении режима ЧС на 15 дней.
06:48 Палата представителей Конгресса США отклонила протест против утверждения результатов президентских выборов в штате Аризона.
06:47 Вторжение демонстрантов в Конгресс США произошло, по сути, из-за уязвленной гордости действующего американского президента Дональда Трампа и его эгоизма. Такое мнение выразил член Сената Конгресса, бывший кандидат в президенты США Митт Ромни, входящий, как и Трамп, в Республиканскую партию.
06:27 Правительство Японии надеется, что США преодолеют ситуацию, возникшую в связи с произошедшими в среду в здании Конгресса беспорядками. "Мы надеемся, что американская демократия преодолеет эту ситуацию с беспорядками, общество [США] вернется к миру и согласию, а политический режим страны продолжит развиваться в демократичном и мирном ключе", - подчеркнул генсек японского кабмина Кацунобу Като. Между тем он отказался отвечать на вопрос журналиста, является ли произошедшее следствием действий президента США Дональда Трампа.
06:25 Произошедшие в здании Конгресса США беспорядки не помешают утвердить итоги президентских выборов 3 ноября, заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ) после возобновления заседания. "Они [протестующие] не могут помешать исполнить процедуру по сертификации итогов выборов [в пользу] Джозефа Байдена и Камалы Харрис. По этой причине Конгресс вернулся на заседание, - сказала она. - Мы будем здесь столько, сколько потребуется. Наша цель будет выполнена".
"Мы должны и покажем стране и миру, что [выполнению] нашего долга не помешать, мы чтим нашу ответственность перед конституцией и американцами, - отметила Пелоси. - Мы не могли представить такого нападения на нашу демократию сегодня. Те, кто хотел нам помешать, - вы потерпели поражение. Правосудие восторжествует".
06:23 Как развивались события перед беспорядками в Вашингтоне и что происходило во время протестов - в материале ТАСС.
06:20 Сотрудники правоохранительных органов задержали 30 человек за нарушение комендантского часа, введенного в Вашингтоне из-за беспорядков.
06:17 Сенат США отклонил протест против утверждения результатов голосования в штате Аризона.
06:17 Премьер Индии призвал к мирной передаче президентской власти в США. Нарендра Моди заявил, что нельзя подрывать демократический процесс незаконными протестами.
06:08 Ветеран ВВС США Эшли Бэббит погибла при стрельбе в Капитолии, передает Fox News.
06:07 Сторонники Трампа провели акции в его поддержку более чем в 10 штатах (Аризона, Вашингтон, Висконсин, Гавайи, Джорджия, Калифорния, Канзас, Колорадо, Невада, Нью-Мексико, Огайо, Оклахома, Орегон, Южная Каролина и Юта).
06:06 О том, как демонстранты отказались покидать район Конгресса США с наступлением комендантского часа, читайте в репортаже корреспондента ТАСС.
05:31 Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен рассматривает возможность подать в отставку в свете беспорядков в Вашингтоне, передает CNN. Телекомпания отмечает, что помимо О'Брайена возможность уйти в отставку рассматривают его заместитель Мэттью Поттингер, а также помощник президента, отвечающий за политическую координацию в Белом доме, Кристофер Лиддел. Телекомпании к настоящему моменту не удалось получить комментарии самих указанных сотрудников администрации или их представителей.
05:21 Экс-президент США Джимми Картер, являющийся демократом, осудил насилие и призвал участников беспорядков разойтись. Он подчеркнул, что необходимо утвердить итоги состоявшихся в ноябре прошлого года выборов, согласно которым победу одержал Джозеф Байден.
05:19 Сенатор США после беспорядков решила не выступать против утверждения итогов выборов. Келли Леффлер заявила, что не может "с чистой совестью возражать против утверждения этих голосов".
05:09 Палата представителей США возобновила дебаты по результатам президентских выборов.
05:07 CBS передает, что члены правительства США обсуждают возможность отстранить Трампа от власти.
05:00 Курсы акций в Токио в свете протестов в Вашингтоне подскочили до самого высокого уровня с 1990 года. Ключевой индекс Nikkei вырос до отметки в 27 519,5 пункта.
04:54 Байден заявил, что демократию должны защищать лидеры, работающие на общее благо. "Сегодняшний день стал болезненным напоминанием о том, насколько хрупка демократия, - указал избранный президент США. - Для того, чтобы оберегать ее, требуются люди с добрыми намерениями и смелые лидеры, которые преданы работе на общее благо, а не руководствуются жаждой власти и личными интересами".
04:52 Власти штата Нью-Йорк отправляют 1 тыс. членов Национальной гвардии в Вашингтон.
04:51 Пенс считает, что мир вновь убедится в устойчивости и силе демократии в США. Вице-президент США решительно осудил произошедшие в здании Конгресса беспорядки.
04:48 Еще один бывший глава государства, Джордж Буш - младший, отметил: "Так спорят об итогах выборов в банановых республиках, а не в нашей демократической республике". "Меня потрясло то, как безрассудно ведут себя некоторые политические лидеры после выборов, а также проявленное сегодня неуважение по отношению к нашим институтам, традициям и правоохранительным органам", - добавил экс-президент.
04:47 По мнению экс-президента США Билла Клинтона, действующий американский лидер и его сторонники накаляли ситуацию, "чтобы отменить результаты выборов, которые он проиграл". Клинтон назвал беспорядки "беспрецедентной атакой" на политические институты США.
04:38 Facebook заблокировал аккаунт Трампа на 24 часа.
04:37 Курсы акций на бирже в Токио выросли на фоне протестов в США.
04:33 Американские власти не планировали выводить дополнительные силы правоохранительных органов для подавления беспорядков, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Власти, как уточняет газета, исходили из того, что в случае возникновения протестов их удастся контролировать при "относительно небольшом, еле заметном" присутствии полицейских. Как уточняют источники издания, таким образом власти рассчитывали избежать накала страстей и стычек протестующих с полицейскими, наподобие тех, что происходили летом прошлого года во время протестов против расового неравенства.
По мнению источников газеты, такой подход со стороны руководства правоохранительных органов привел к тому, что протестующие в среду прорвались в здание Конгресса, фактически не встретив сопротивления со стороны полиции.
04:31 Майкл Пенс в ближайшее время выступит в Сенате Конгресса США, сообщает его пресс-секретарь.
04:30 Лидер демократов в Сенате назвал события в Вашингтоне пятном на репутации США. Трампа он назвал худшим президентом США, отметив, что вторжение в Конгресс - его вина.
04:18 Лидер республиканцев в Сенате назвал ворвавшихся в Конгресс США демонстрантов потерявшей рассудок толпой. Также он заявил, что Конгресс утвердит итоги президентских выборов, невзирая на действия демонстрантов.
04:15 Политические лидеры США должны призвать людей избегать насилия и уважать закон, считает генсек ООН.
04:14 Сенат США возобновляет дебаты по результатам выборов, прерванные из-за беспорядков.
04:03 Экс-президент США Барак Обама обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в разжигании беспорядков в Капитолии.
04:01 Национальный комитет Республиканской партии США осудил беспорядки в Вашингтоне.
03:56 Руководитель аппарата первой леди США подала в отставку. Стефани Гришэм заявила, что намерена покинуть свою должность незамедлительно.
03:50 Представитель Пенса заявил, что вице-президент США не покидал здание Капитолия. Ранее СМИ сообщили о его эвакуации.
03:47 Как отреагировали в мире на происходящее в Вашингтоне - в материале ТАСС.
03:40 Сотни сотрудников американских правоохранительных органов были задействованы в среду из-за протестующих, учинивших беспорядки в Конгрессе США, говорится в распространенном заявлении и.о. министра юстиции страны Джеффа Розена.
"Сегодня днем министерство юстиции направило сотни сотрудников федеральных правоохранительных органов и агентов ФБР для оказания помощи полиции Капитолия в разрешении этой неприемлемой ситуации, и мы намерены обеспечивать соблюдение законов нашей страны", - отметил Розен.
03:26 Губернатор штата Вермонт Фил Скотт, который представляет Республиканскую партию, считает, что Трампу следует уйти в отставку в свете беспорядков в Вашингтоне, в противном случае его нужно отстранить от должности.
03:25 Twitter заблокировал учетную запись Трампа на 12 часов. Аккаунт действующего президента США останется заблокированным, если он не удалит записи, нарушающие правила соцсети, пояснили в компании.
03:02 Американские законодатели в течение дня продолжат процедуру утверждения итогов президентских выборов, объявила спикер нижней палаты американского законодательного органа Нэнси Пелоси.
03:01 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает происходящие события в Вашингтоне нападками на демократию. "Канадцы глубоко встревожены и опечалены нападками на демократию в Соединенных Штатах, - написал он в Twitter. - Насилие никогда не сможет подавить волю народа".
03:00 Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид призвали к мирному восстановлению порядка и уважению демократии на фоне событий у здания Конгресса США в Вашингтоне. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ОБСЕ.
"Необходимо уважать результаты демократических выборов, а также конституционные принципы", - отметила Линде.
"Я обеспокоена этим нападением на демократические институты и принципы, свидетелями которого мы стали сегодня [в среду] в Вашингтоне", - заявила Шмид.
02:57 Пользователи Twitter публикуют видео с Нацгвардией у Капитолия.
02:56 Протестующие, устроившие беспорядки у здания Конгресса США, уничтожили технику сотрудников СМИ, написал в Twitter корреспондент телеканала NBC Шомари Стоун. "Сборище сторонников [действующего президента США Дональда] Трампа прошлась по СМИ рядом с Капитолием. Они разрушили оборудование и преследовали репортеров. Никогда не видел подобного за 20 лет моей карьеры", - сообщил он.
На кадрах в прикрепленной видеозаписи видно, что несколько человек топчут ногами телекамеру, кидают на землю микрофоны и бьют записывающее оборудование, на котором изображен логотип агентства Associated Press.
02:54 Мужчина находится в критическом состоянии после падения с подмостков здания Капитолия в Вашингтоне, передает CNN. По информации источников, 24-летний пострадавший доставлен в одну из больниц после падения с высоты около 9 м. Как уточняет телекомпания, он пытался вскарабкаться на подмостки перед зданием Конгресса США.
02:52 CNN передает, что американских дипломатов попросили приостановить публикацию постов в соцсетях. Как отмечает телекомпания, такая мера обычно принимается властями лишь в случае масштабной природной катастрофы или теракта.
02:51 Госсекретарь США Майкл Помпео назвал неприемлемым штурм Конгресса протестующими. Беззаконие и беспорядки всегда недопустимы, указал он.
02:31 Как сообщила газета The Washington Post, лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл (от штата Кентукки) хочет, чтобы американские законодатели в ночь на четверг продолжили заседание, на котором должны быть утверждены итоги президентских выборов в стране.
02:27 Полиция Вашингтона подтвердила смерть женщины, получившей ранения при беспорядках в Капитолии.
02:26 Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что с большим беспокойством наблюдает за событиями в Вашингтоне.
02:25 Сотрудники полиции Капитолия задержали не менее 20 человек во время беспорядков в здании Конгресса, передает CNN. Официально сообщалось о задержании 13 человек.
02:21 В парламенте Бразилии осудили вторжение сторонников Трампа в здание Конгресса США.
02:17 Здание Капитолия освобождено от протестующих и находится в безопасности, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей властей США.
02:15 Стоимость акций американских компаний, производящих оружие, резко выросла на фоне протестов в Вашингтоне. Так, акции Sturm Ruger в пике выросли на 22,34% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигли отметки $23,27. Кроме того, ценные бумаги производителя огнестрельного оружия Sturm Ruger & Co подскочили на 12% и торговались на уровне $78,27.
02:12 Мародерство и насилие в стенах американского Капитолия - плохой пример для стран, стремящихся к демократии, заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек. "Мародерство и насилие в американском Сенате не являются хорошим примером для стран, в которых демократия борется за свое место под солнцем, - отметил он. - Эмоции, которыми сопровождались президентские выборы в США, давали основания предполагать, что заседание [в стенах Капитолия] не пройдет спокойно. Где находились [и что делали] полиция и служба охраны Сената?".
02:06 Трамп в Twitter вновь призвал протестующих расходиться по домам.
02:04 Конгрессмен-демократ Хаким Джеффрис заявил журналистам телеканала CNN, что "законодатели вернутся к выполнению своих конституционных обязанностей", когда в здании Капитолия будет безопасно.
02:04 Совместное заседание Сената и Палаты представителей Конгресса США, на котором должны быть утверждены итоги президентских выборов в стране, может возобновиться в среду вечером по местному времени (в ночь на четверг по мск). Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на заместителя лидера республиканцев в Палате представителей Конгресса Стивена Скалиса.
02:02 Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook сделала репост записи бывшего шефа Московского бюро телеканала CNN Джилл Догерти, в которой та прокомментировала беспорядки в Вашингтоне. "США никогда больше не смогут говорить миру, что мы являемся образцом демократии", - написала Догерти.
02:01 Нефть марки Brent ослабила рост на фоне протестов в Вашингтоне.
01:59 Курс доллара по отношению к евро практически не отреагировал на протесты в Вашингтоне.
01:58 Персонал Конгресса США успел во время эвакуации забрать бюллетени членов коллегии выборщиков, которые проголосовали 14 декабря за демократа Джозефа Байдена. "Бюллетени коллегии выборщиков были спасены из зала заседаний Сената [Конгресс]. Если бы наш квалифицированный персонал не забрал их, они были бы сожжены учинившей беспорядки толпой", - сообщил сенатор Джефф Меркли (демократ от штата Орегон).
01:57 Женщина, получившая ранения при беспорядках в Капитолии, умерла, сообщает NBC со ссылкой на правоохранительные органы.
01:56 Как передает NBC, к зданию Конгресса прибыла бронированная спецтехника. Сотрудники полиции оттеснили протестующих со ступеней здания.
Рядом с Капитолием сейчас ситуация в целом достаточно спокойная. Протестующие не ведут себя агрессивно, многие из них начинают расходиться.
01:55 Губернатор Вирджинии объявил чрезвычайное положение в штате и комендантский час в двух регионах.
01:54 Сотрудники правоохранительных органов недалеко от здания Конгресса.
01:51 Сотрудники полиции начали в среду оттеснять протестующих из сквера перед зданием Конгресса США, передает корреспондент ТАСС с места событий. При этом полиция применяет слезоточивый газ.
01:51 Правоохранители будут задерживать лиц, нарушающих комендантский час, который начнет действовать в Вашингтоне с 18:00 по местному времени (2:00 четверга мск). "Если будет установлено, что вы нарушаете комендантский час, полиция должна будет принять меры. Я еще раз хочу повторить и пояснить: пожалуйста, соблюдайте комендантский час, иначе [нарушающие его] лица будут подлежать аресту", - сказал начальник столичной полиции Роберт Конти.
01:50 Американский канал CNBC прервал запись выступления Трампа "из-за ложных заявлений".
01:46 И.о. министра обороны США Кристофер Миллер обсудил с вице-президентом США Майклом Пенсом и спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси ситуацию в Вашингтоне, ведомство готово оказать дополнительную поддержку властям столицы при необходимости.
01:46 Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал "несовместимым насилие с политическими правами и демократическими свободами", комментируя происходящее в Вашингтоне.
01:45 Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил крайнее беспокойство в связи с событиями в Вашингтоне. При этом он выразил мнение, что "американская демократия устойчива, имеет глубокие корни и преодолеет этот кризис".
01:45 Шокирующие события в Вашингтоне подрывают идеалы западной демократии, заявила глава МИД Бельгии Софи Вильмес, комментируя стрельбу в здании Конгресса США.
01:44 Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что его страна шокирована событиями в Вашингтоне.
01:40 Представители администрации США заявляют, что здание Капитолия находится в безопасности.
01:38 Протестующие смогли проникнуть в кабинеты законодателей Конгресса США.
01:31 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что и после событий в Вашингтоне продолжает верить в силу демократии в США. "Я верю в силу институтов и демократии в США, основой которой является мирная передача власти. Джозеф Байден выиграл выборы. Я жду момента начала работы с ним в качестве следующего президента Соединенных Штатов", - отметила она.
01:30 Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, комментируя стрельбу в здании Конгресса США, заявил, что "перед глазами всего мира американская демократия оказалась в осаде". Он также подчеркнул, что "полностью поддерживает" избранного президента США Байдена, назвавшего события в Вашингтоне мятежом.
01:29 Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи распорядился направить сотрудников полиции в Вашингтон в связи с беспорядками у Капитолия.
01:25 Сторонники Трампа проникли в здание законодательного собрания Канзаса. Протестующие не встретили какого-либо противодействия со стороны полиции.
01:24 Трамп, обращаясь к участникам многотысячной манифестации его сторонников в Вашингтоне, назвал необъективные, по его мнению, СМИ главной проблемой в стране. "Было бы действительно отлично, если бы СМИ справедливо освещали нас. По моему мнению, СМИ - это самая большая проблема из тех, что у нас есть. Лживые СМИ и большие технологические компании. Большие технологические компании добиваются своего", - сказал американский лидер.
01:19 Сотрудники правоохранительных органов вступают в противостояние с протестующими.
01:16 ТАСС собрал главное о происходящем сейчас в США.
01:14 CNN сообщает, что в Вашингтоне обезвредили два взрывных устройства: одна самодельная бомба находилась в "комплексе Капитолия", другая - в здании, где находятся офисы Национального комитета Республиканской партии.
01:13 Участники беспорядков не сбавляют напора.
01:12 Власти штата Мэриленд направляют в Вашингтон сотрудников местной полиции и служащих Национальной гвардии в связи с беспорядками.
01:07 СМИ сообщают, что полиция оттеснила протестующих со ступеней Капитолия
01:06 Член Палаты представителей Конгресса США, демократ от штата Миннесота Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления импичмента действующему президенту Дональду Трампу.
01:04 Власти Вашингтона расследуют данные о ранении девушки в здании Капитолия.
01:03 Исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер находится в контакте с руководством Конгресса в связи с происходящими протестами, говорится в заявлении официального представителя Минобороны США Джонатана Хоффмана.
01:02 Руководители миссии по наблюдению за выборами в Соединенных Штатах Парламентской ассамблеи ОБСЕ осудили применение насилия в ходе протестов в Вашингтоне и призвали уважать демократические процессы в США.
01:02 ЕС убежден, что США смогут осуществить мирную передачу власти, отмечает глава Евросовета.
01:00 Байден назвал происходящее "не протестами, а мятежом". "Я искренне шокирован и огорчен тем, что наша нация, которая так долго шла путем демократии и надежды, пришла к таким темным временам", - добавил он.
00:55 По информации телеканала CNN, несколько сотрудников правоохранительных органов пострадали при беспорядках в центре Вашингтона. Минимум один сотрудник доставлен в больницу, сообщает телеканал.
00:53 Как сообщила газета The New York Times, в офисе республиканцев в Вашингтоне нашли взрывное устройство. Как отмечает издание, офис расположен недалеко от Капитолийского холма, где находится здание Конгресса США.
00:50 По данным CNN, протестующие не собираются покидать здание Капитолия всю ночь.
00:49 Руководство социальной сети Twitter ограничило возможность ставить лайки на запись Дональда Трампа с видеообращением, посвященным протестам в Вашингтоне, а также делиться этим твитом и отвечать на него.
00:46 Большая часть сторонников Трампа находится на ступенях Капитолия, размахивая флагами США, а также около здания.
00:40 NBC передает, что спецназ вошел в здание Конгресса США.
00:22 Трамп призвал протестующих к порядку и порекомендовал "идти домой".
00:19 Джозеф Байден из-за протестов в Вашингтоне заявил, что демократическая система США находится под атакой. Он назвал происходящее в центре Вашингтона не протестами, а мятежом.
Демократ призвал Трампа потребовать прекращения беспорядков в Вашингтоне.
00:17 Полицейские приняли решение об эвакуации людей из двух расположенных поблизости Конгресса зданий после того, как рядом с ними были обнаружены подозрительные пакеты.
00:16 По информации телеканала CBS, полицейские применили газ для разгона демонстрантов в здании Конгресса и попросили законодателей использовать противогазы. Также, по его данным, протестующие нападают на полицейских и отказываются покидать здание Конгресса.
00:11 Белый дом призвал протестующих в Конгрессе США прекратить насилие и сохранять спокойствие. "По распоряжению президента Дональда Трампа Национальная гвардия уже в пути наряду с другими федеральными службами безопасности", - отметила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни. "Мы повторяем призыв президента Трампа отказаться от насилия и сохранять спокойствие", - добавила Макинэни.
00:11 Пользователи Instagram выкладывают видео беспорядков в Капитолии.
00:11 Президент США Дональд Трамп распорядился направить военнослужащих Национальной гвардии к зданию американского Конгресса, куда ворвались протестующие.
00:10 Пользователи Twitter публикуют видео, на которых показано, как сотрудники правоохранительных органов направляются к Капитолию.
6 января, 23:58 Вице-президент Майкл Пенс призвал остановить происходящее в здании Конгресса насилие и предупредил, что ворвавшиеся туда протестующие будут привлечены к ответственности.
6 января, 23:54 Несколько сотрудников правоохранительных органов пострадали при беспорядках в Вашингтоне, сообщает CNN.
6 января, 23:28 Полицейские Капитолия с оружием в руках в среду приказывают ворвавшимся в Конгресс США протестующим покинуть здание законодательного органа, сообщило Национальное общественное радио США.
По его данным, протестующие пытаются ворваться в забаррикадированный зал Палаты представителей, они уже разбили стекла в его дверях. Полицейские в этот момент достали оружие и приказывают митингующим покинуть здание Конгресса
6 января, 23:08 Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер запросила к Капитолию Национальную гвардию. Аналогичный запрос направила и спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.
6 января, 22:46 Американский вице-президент Майкл Пенс и члены Конгресса США эвакуируются с Капитолийского холма, не завершив заседание, на котором должны быть утверждены итоги ноябрьских выборов.
6 января, 22:44 Власти Вашингтона ввели комендантский час. На улицах можно находиться лишь тем, кто получил специальное разрешение, а также сотрудникам чрезвычайных служб.
6 января, 22:41 Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) обвинил законодателей-республиканцев, оспаривающих победу Джозефа Байдена на президентских выборах, в поддержке попытки переворота.
6 января, 22:27 Дональд Трамп, выступая ранее в Вашингтоне перед участниками "Марша за спасение Америки" - многотысячной манифестации его сторонников, - призвал Конгресс и законодательные органы штатов как можно скорее провести избирательную реформу.
6 января, 22:24 Сторонники действующего президента США Дональда Трампа смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией.
6 января, 22:22 Протестующие ворвались в здание Конгресса США, обе палаты которого после приостановки совместного заседания по утверждению итогов президентских выборов обсуждали возражения против голосования в штате Аризона.