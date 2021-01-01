Согласно статистическим данным Министерства внутренних дел, в Молдове развиваются тенденции к совершению преступлений несовершеннолетними в возрасте от 14 до 15 лет.
В 2008 году к уголовной ответственности были привлечены 30 несовершеннолетних, в 2009 - 32 несовершеннолетних, и только за первый семестр 2010 года - 31 несовершеннолетний, передает nokta.md
В то же время увеличилось количество преступлений, связанных с наркотиками, совершенными молодыми людьми в возрасте от 16 до 24 лет. Таким образом, в 2008 год привлечены к ответственности 354 молодых людей, участвующих в подобных преступлениях, а в I полугодии 2010 года-238 человек, сохраняя нарастающую тенденцию.
Согласно статистическим данным МВД, развиваются тенденции к совершению преступлений несовершеннолетними в возрасте от 16 до 17 лет, которые в 2015 году совершили 23 преступления, в 2016 году – 14 преступлений, в 2017 году – 31 преступление, а в 2018 году – 19 преступлений.
По данным Национального антикоррупционного центра, в целях предотвращения употребления наркотиков населением, были запущены национальные кампании. В школах, высших учебных заведениях проводятся мероприятия по предотвращению употребления наркотиков. Кроме того, проводятся встречи, круглые столы, семинары по интересам, связанным с предотвращением торговли наркотиками. nokta.md