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ВМС США начнут патрулирования у российских берегов в Арктике

ВМС США начнут патрулирования у российских берегов в Арктике

Военно-морские силы (ВМС) США начнут проводить регулярные патрулирования у российских берегов в Арктике. Об этом во вторник сообщил министр ВМС страны Кеннет Брейтвейт.

"Вы снова увидите более постоянную деятельность ВМС за Северным полярным кругом", - приводит его слова портал Breaking Defense. По словам Брейтвейта, эта мера необходима для противостояния России и - в меньшей степени - КНР, передает tass.ru.

Политик сравнил действия России на севере с притязаниями Китая в Южно-Китайском море, свое несогласие с которыми неоднократно выражал Вашингтон. "Международное сообщество считает эти воды международными, и мы будем работать там. Это и есть более настойчивые действия, о которых мы говорим", - заявил Брейтвейт.

Он указал на российские вложения в оборону в Арктике "с вытекающей многоуровневой милитаризацией северного фланга". Политик добавил, что США могут прибегнуть к аренде ледоколов у союзников, чтобы сократить количественный разрыв в обеспеченности такими судами с РФ и КНР. При этом, как отметил Брейтвейт, преимуществом Соединенных Штатов в регионе являются подводные лодки.

В сентябре министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка в Арктике продолжает осложняться из-за стремления многих государств завладеть ресурсами и транспортными путями в регионе.

tass.ru
  • Сегодня, 08:53
  • DTV
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