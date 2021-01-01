Военно-морские силы (ВМС) США начнут проводить регулярные патрулирования у российских берегов в Арктике. Об этом во вторник сообщил министр ВМС страны Кеннет Брейтвейт.
"Вы снова увидите более постоянную деятельность ВМС за Северным полярным кругом", - приводит его слова портал Breaking Defense. По словам Брейтвейта, эта мера необходима для противостояния России и - в меньшей степени - КНР, передает tass.ru.
Политик сравнил действия России на севере с притязаниями Китая в Южно-Китайском море, свое несогласие с которыми неоднократно выражал Вашингтон. "Международное сообщество считает эти воды международными, и мы будем работать там. Это и есть более настойчивые действия, о которых мы говорим", - заявил Брейтвейт.
Он указал на российские вложения в оборону в Арктике "с вытекающей многоуровневой милитаризацией северного фланга". Политик добавил, что США могут прибегнуть к аренде ледоколов у союзников, чтобы сократить количественный разрыв в обеспеченности такими судами с РФ и КНР. При этом, как отметил Брейтвейт, преимуществом Соединенных Штатов в регионе являются подводные лодки.
В сентябре министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка в Арктике продолжает осложняться из-за стремления многих государств завладеть ресурсами и транспортными путями в регионе.