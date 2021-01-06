13 стран Европейского союза призвали Еврокомиссию обеспечить доступ к вакцине от коронавируса странам "Восточного партнерства", в числе которых и Республика Молдова, передает moldpres.md со ссылкой на УНИАН.
Документ подписали министры иностранных дел Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Швеции.
"Мы считаем, что наши границы не будут в безопасности, если мы не окажем поддержку нашим ближайшим соседям", - говорится в письме.
В число стран "Восточного партнерства" входят Украина, Молдова, Беларусь, Азербайджан, Армения, Грузия.