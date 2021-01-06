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13 стран ЕС призвали помочь Молдове с вакцинами от коронавируса

13 стран ЕС призвали помочь Молдове с вакцинами от коронавируса

13 стран Европейского союза призвали Еврокомиссию обеспечить доступ к вакцине от коронавируса странам "Восточного партнерства", в числе которых и Республика Молдова, передает moldpres.md со ссылкой на УНИАН.

Документ подписали министры иностранных дел Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Швеции.

"Мы считаем, что наши границы не будут в безопасности, если мы не окажем поддержку нашим ближайшим соседям", - говорится в письме.

В число стран "Восточного партнерства" входят Украина, Молдова, Беларусь, Азербайджан, Армения, Грузия.

moldpres.md
  • Сегодня, 08:54
  • DTV
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