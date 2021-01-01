Руководители ряда садоводческих предприятий утверждают, что они получили от российских покупателей-снабженцев сетей супермаркетов предложения начать подготовку яблок для экспорта в Россию ориентировочно уже в середине января.
Пока речь не идет о заказах партий определенных объемов по фиксированным ценам и четком графике поставок. Тем не менее, молдавские садоводы и трейдеры воспринимают такие сигналы как признаки того, что на российском рынке заканчиваются запасы качественного сортового яблока местного производства, передает east-fruit.com
Пока же прогнозируемое оживление внешней торговли не отразилось на уровне оптовых цен на яблоки внутри Молдовы. В частности, ценовой диапазон на яблоки сортов «Гала» и «Гренни Смит» экспортного качества с конца декабря по сей день пока не изменился – в среднем 10-11 леев/кг ($0,57-0,63/кг).
В контексте ожидаемого январского экспорта яблок из Молдовы в Россию следует учесть, что в 2021 году ужесточаются правила поставок фруктов на российский рынок. Авторизованным Россельхознадзором предприятиям-экспортерам придется получить персональный идентификационный номер производителя и впоследствии размещать его на таре продукции, поставляемой в РФ. Некоторые молдавские сельхозпредприятия-трейдеры уже получили такой номер, однако экспорт продукции на российский рынок еще не осуществляли. То есть, пока не располагают сведениями о том, как это нововведение работает на практике. Поэтому они опасаются «его расширенного толкования контролирующими органами РФ».