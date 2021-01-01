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Житель Кишинева нашёл на улице крупную сумму денег и принёс их в полицию

Житель Кишинева нашёл на улице крупную сумму денег и принёс их в полицию

В канун Рождества один из жителей Кишинева нашел на улице крупную сумму денег и отнес их в полицию. Теперь стражи порядка разыскивают владельца средств. Горожанин нашел их в среду в секторе Чеканы.

"Я припарковался на улице. Открыл дверь и увидел деньги. Сначала подумал, что они фальшивые, "кукла", как говорят. Но когда присмотрелся, понял, что деньги настоящие, и их очень много. Наверное, кто-то вышел из машины, и они выпали из кармана", - сказал очевидец, передает publika.md

Молодой человек сразу вызвал полицию. В то же время, сколько именно было найдено денег, он нам не уточнил: "Владелец сам должен мне сказать, о какой сумме идет речь. Как они выглядят, как завернуты, какие банкноты."

Владельца денег просят обратиться в полицейский участок по улице Волунтарилор, 3/1 на Чеканах.
publika.md
  • Вчера, 20:35
  • DTV
  • Просмотров: 43
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