Молдова поднялась на две позиции и заняла 47-е место в рейтинге самых сильных паспортов в мире.
Молдаване могут путешествовать без виз, въездных или электронных виз в 120 стран. Однако в условиях пандемии многие страны, которые разрешают гражданам Республики Молдова въезжать без визы, ограничили доступ. Таким образом, в январе 2021 года 30 стран разрешают нам въезд без визы, 37 — с въездной визой, в одной стране необходимо зарегистрироваться заранее, а в остальных нам либо нужна виза, либо мы не можем въехать из-за COVID-19, передает diez.md
В случае если вы решите поехать в одну из указанных стран, внимательно прочтите условия, которые могут быстро измениться в контексте пандемии COVID-19. Кроме того, большинство стран, перечисленных ниже, попросят вас пройти тест на COVID-19, сделанный за 48-72 часа до въезда, а по возвращении вы должны некоторое время оставаться в самоизоляции, поэтому мы рекомендуем вам следить еженедельно за изменениями в карте красных стран.