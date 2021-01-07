Dnestr.TV

 
0

Список всех стран, куда граждане Республики Молдова могут путешествовать во время пандемии COVID-19

Список всех стран, куда граждане Республики Молдова могут путешествовать во время пандемии COVID-19

Молдова поднялась на две позиции и заняла 47-е место в рейтинге самых сильных паспортов в мире.

Молдаване могут путешествовать без виз, въездных или электронных виз в 120 стран. Однако в условиях пандемии многие страны, которые разрешают гражданам Республики Молдова въезжать без визы, ограничили доступ. Таким образом, в январе 2021 года 30 стран разрешают нам въезд без визы, 37 — с въездной визой, в одной стране необходимо зарегистрироваться заранее, а в остальных нам либо нужна виза, либо мы не можем въехать из-за COVID-19, передает diez.md

В случае если вы решите поехать в одну из указанных стран, внимательно прочтите условия, которые могут быстро измениться в контексте пандемии COVID-19. Кроме того, большинство стран, перечисленных ниже, попросят вас пройти тест на COVID-19, сделанный за 48-72 часа до въезда, а по возвращении вы должны некоторое время оставаться в самоизоляции, поэтому мы рекомендуем вам следить еженедельно за изменениями в карте красных стран.

Без виз

- Албания (90 дней)
- Антигуа и Барбуда (180 дней)
- Армения
- Барбадос (28 дней)
- Беларусь
- Босния и Герцеговина (90 дней)
- Болгария (90 дней)
- Чили (90 дней)
- Колумбия (90 дней)
- Хорватия (90 дней)
- Доминика (21 день)
- Эквадор (90 дней)
- Гамбия (90 дней)
- Гаити (90 дней)
- Намибия (90 дней)
- Северная Македония (90 дней)
- Территории Палестины
- Панама (180 дней)
- Перу (180 дней)
- Сент-Китс и Невис (90 дней)
- Сербия (90 дней)
- Словакия (90 дней)
- Словения (90 дней)
- Сент-Винсент и Гренадины (30 дней)
- Таджикистан
- Тунис (90 дней)
- Турция (90 дней)
- Украина
- Узбекистан
- Багамы (90 дней)

C въездной визой

- Боливия (включая электронную визу, 90 дней)
- Кабо-Верде
- Коморские острова (45 дней)
- Куба (30 дней)
- Джибути (электронная виза)
- Эфиопия (электронная виза)
- Габон (электронная виза)
- Гвинея (электронная виза, 90 дней)
- Гвинея-Бисау (электронная виза, 90 дней)
- Иран (eVisa, 30 дней)
- Ямайка
- Кения (eVisa, 90 дней)
- Ливан (30 дней)
- Лесото (электронная виза, 14 дней)
- Мадагаскар (электронная виза, 90 дней)
- Малави (электронная виза, 30 дней)
- Мальдивы (30 дней)
- Мавритания
- Мозамбик (электронная виза, 30 дней)
- Непал (90 дней)
- Никарагуа (30 дней)
- Нигерия
- Палау (30 дней)
- Руанда (электронная виза, 30 дней)
- Самоа (60 дней)
- Сенегал (30 дней)
- Сейшелы (90 дней)
- Сьерра-Леоне (30 дней)
- Сомали (30 дней)
- Южный Судан (eVisa)
- Суринам (электронная виза)
- Танзания (eVisa)
- Того (7 дней)
- Тувалу (30 дней)
- Уганда (eVisa)
- Замбия (электронная виза, 90 дней)
- Зимбабве (90 дней)

Предварительная регистрация

- Кот-д’Ивуар

Список стран составлен согласно информационному паспортному индексу 2021 года.

diez.md
  • Вчера, 20:37
  • DTV
  • Просмотров: 176
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • Дизайн Комфорт Функционал
  • Новая структура Верховного Совета VII созыва
  • Поддержка малым и средним предприятиям в преодолении кр ...
  • Утвержден состав Общественного совета при Госслужбе по ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • Дизайн Комфорт Функционал
  • Новая структура Верховного Совета VII созыва
  • Поддержка малым и средним предприятиям в преодолении кр ...
  • Утвержден состав Общественного совета при Госслужбе по ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна