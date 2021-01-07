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Илон Маск стал богатейшим человеком в мире по версии Bloomberg

Илон Маск стал богатейшим человеком в мире по версии Bloomberg

Илон Маск обошел Джеффа Безоса в рейтинге богатейших людей мира, сообщил Bloomberg. Рост котировок на рынке электромобилей сегодня составил 4,8 процента, что позволило владельцу Tesla занять первую строчку рейтинга миллиардеров.

Торги еще продолжаются. Его состояние, по данным издания, оценивается в 188,5 миллиарда долларов, в то время как у Безоса на полтора миллиарда меньше, передает ria.ru

Владелец Amazon возглавлял рейтинг с октября 2017 года.

Отмечается, что за последний год состояние Маска выросло на 150 миллиардов долларов.
ria.ru
  • Вчера, 20:45
  • DTV
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