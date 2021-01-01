Водохранилище стало похожим на пустыню с потрескавшейся землей, в низине которой осталась лишь маленькая лужа. В Крыму Аянское водохранилище, которое используется для водоснабжения Симферополя, почти полностью пересохло. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.
В ролике, снятом, по данным авторов, два дня назад, показано, что водохранилище стало похожим на пустыню с потрескавшейся землей. В низине осталась лишь маленькая лужа, в которую впадает небольшой ручей - ранее это была река Аян, пишет korrespondent.net.
Как сообщалось, в январе закончилась вода в инкерманском озере под Севастополем. Воду из этого водоема "власти Крыма" начали забирать в конце ноября прошлого года. korrespondent.net