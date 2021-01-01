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В Молдове из-за высоких запасов продукции снижаются цены на овощи борщевого набора

В Молдове из-за высоких запасов продукции снижаются цены на овощи борщевого набора

Как утверждают менеджеры трейдинговых предприятий, «в новый год мы вошли со складами, заполненными нераспроданными овощами».

Такая ситуация сложилась у оптовиков среднего и малого масштаба, которые в предпраздничный период не выдержали конкуренции с крупными компаниями-снабженцами сетей супермаркетов. При этом необходимо отметить, что малые и средние трейдеры-оптовики к настоящему моменту примерно 90% ассортимента овощей закупали у местных фермеров. В условиях вялого рынка небольшие трейдеры, снабжающие городские оптовые рынки и малые сети «маркетов у дома», вынуждены снижать цены, передает east-fruit.com

По наблюдениям операторов плодоовощного рынка, нынешней зимой цены достигли самого низкого уровня за последние три-четыре года.

Отчасти это объясняется сравнительно высоким урожаем в прошлом году. По статистическим данным, в 2020 году в Молдове существенно увеличились сельхозплощади под овощами открытого грунта – до 39,6 тыс. га (+8,2%) и картофелем — до 23 тыс. га (+ 27,3%). При этом 82% всех овощных культур было высажено в малых фермерских хозяйствах. Для них основной канал сбыта – небольшие трейдеры-закупщики, снабжающие внутренний рынок.

Помимо этого, 2020 был и годом высокой активности импортеров свежих фруктов и овощей. Ситуацию усугубило то обстоятельство, что некоторые крупные розничные сети в прошлом году окончательно отказались от закупок местной продукции у малых трейдеров и выстроили собственные цепочки импорта овощей базового ассортимента. Между тем, по экспертным оценкам сегодня минимум 60-65% продаж товаров категории «fresh» обеспечивают именно крупные сети супермаркетов.

Наконец, на общей картине отразилось и то, что из-за пандемии в разы сократились объемы госзакупок для социального сектора — образовательных и медицинских учреждений. А этот сегмент всегда ориентировался на овощи и фрукты местного производства.

В итоге еще в начале зимы оптовики столкнулись с проблемой затоваривания складов «скоропортом» и были вынуждены периодически корректировать ценники – в основном, в сторону снижения. В результате в начале текущей недели на оптовых рынках Кишинева средняя цена на белокочанную капусту установилась на уровне не выше 1,5 лея/кг, на морковь — 2,6 лея/кг, репчатый лук — 2,5 лея/кг, на картофель — 3,0 лея/кг ($0,09/кг, $0,15/кг, $0,15/кг, $0,17/кг соответственно). По большинству позиций, цены на овощи борщевого набора почти вдвое ниже, чем в этот период годом ранее.

По словам оптовиков, тренд на понижение цен может продержаться вплоть до февраля — до истощения запасов местной продукции или сбоев в овощном импорте.

east-fruit.com
  • Сегодня, 08:51
  • DTV
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