Dnestr.TV

 
0

Boeing выплатит $2,5 млрд за урегулирование обвинений в сговоре

Boeing выплатит $2,5 млрд за урегулирование обвинений в сговоре

Авиакомпания Boeing согласилась заплатить более $2,5 млрд за урегулирование обвинений в мошенничестве. Это связано с обманом по поводу самолета 737 MAX, сообщает CNN.

Авиастроительная корпорация пришла к соглашению с Министерством юстиции США о крупной выплате, передает mir24.tv

Деньги будут распределены следующим образом: $1,77 млрд пойдут на компенсации клиентам, $500 млн будут направлены в фонд помощи жертвам авиакатастроф и $244 млн в качестве штрафа Минюсту. Компенсации, предназначенные для клиентов, пойдут на выплаты семьям 346 пассажиров, которые погибли в авиакатастрофах с самолетами Boeing в Индонезии и Эфиопии.

Напомним, Минюст США обвинил Boeing в сговоре с целью мошенничества. В ведомстве отметили, что произошедшие трагедии помогли раскрыть мошеннические и обманные действия сотрудников авиастроительной компании. Исполняющий обязанности помощника генпрокурора США Дэвид Бернс заявил, что эти работники предпочти прибыль честности.

«Дезинформирующие заявления, полуправда и умолчания со стороны Boeing в адрес FAA [авиарегулятор США] помешали властям обеспечить безопасность авиапассажиров», – заявила федеральный прокурор США Эрин Нили Кокс.

В ноябре 2020 года FAA разрешил возобновить полеты на 737 MAX при условии, что авиаперевозчики поменяют программы обучения пилотов этих самолетов и проведут техническую подготовку летных машин. Поставки авиалайнеров начались в декабре прошлого года, а первый рейс был осуществлен в конце декабря.

Напомним, производство и эксплуатация 737 MAX были приостановлены в США и многих других странах после двух катастроф с участием данной модели, которые произошли в Индонезии и в Эфиопии в конце 2018-го и в начале 2019 года соответственно. Руководство Boeing признало, что причиной обоих происшествий стала ошибка в работе системы MCAS, корректирующей положение лайнера в воздухе.

mir24.tv
  • Сегодня, 08:55
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • Дизайн Комфорт Функционал
  • Новая структура Верховного Совета VII созыва
  • Поддержка малым и средним предприятиям в преодолении кр ...
  • Утвержден состав Общественного совета при Госслужбе по ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • Дизайн Комфорт Функционал
  • Новая структура Верховного Совета VII созыва
  • Поддержка малым и средним предприятиям в преодолении кр ...
  • Утвержден состав Общественного совета при Госслужбе по ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна