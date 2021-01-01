Авиакомпания Boeing согласилась заплатить более $2,5 млрд за урегулирование обвинений в мошенничестве. Это связано с обманом по поводу самолета 737 MAX, сообщает CNN.
Авиастроительная корпорация пришла к соглашению с Министерством юстиции США о крупной выплате, передает mir24.tv
Деньги будут распределены следующим образом: $1,77 млрд пойдут на компенсации клиентам, $500 млн будут направлены в фонд помощи жертвам авиакатастроф и $244 млн в качестве штрафа Минюсту. Компенсации, предназначенные для клиентов, пойдут на выплаты семьям 346 пассажиров, которые погибли в авиакатастрофах с самолетами Boeing в Индонезии и Эфиопии.
Напомним, Минюст США обвинил Boeing в сговоре с целью мошенничества. В ведомстве отметили, что произошедшие трагедии помогли раскрыть мошеннические и обманные действия сотрудников авиастроительной компании. Исполняющий обязанности помощника генпрокурора США Дэвид Бернс заявил, что эти работники предпочти прибыль честности.
«Дезинформирующие заявления, полуправда и умолчания со стороны Boeing в адрес FAA [авиарегулятор США] помешали властям обеспечить безопасность авиапассажиров», – заявила федеральный прокурор США Эрин Нили Кокс.
В ноябре 2020 года FAA разрешил возобновить полеты на 737 MAX при условии, что авиаперевозчики поменяют программы обучения пилотов этих самолетов и проведут техническую подготовку летных машин. Поставки авиалайнеров начались в декабре прошлого года, а первый рейс был осуществлен в конце декабря.
Напомним, производство и эксплуатация 737 MAX были приостановлены в США и многих других странах после двух катастроф с участием данной модели, которые произошли в Индонезии и в Эфиопии в конце 2018-го и в начале 2019 года соответственно. Руководство Boeing признало, что причиной обоих происшествий стала ошибка в работе системы MCAS, корректирующей положение лайнера в воздухе.