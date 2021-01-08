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В Минздраве оценили неизбежность «ковидных паспортов» для выезда за границу

В Минздраве оценили неизбежность «ковидных паспортов» для выезда за границу

В Министерстве здравоохранения России прокомментировали «Российской газете» информацию о том, что наличие «ковидных паспортов» станет одним из условий для выезда россиян за границу.

Так, издание рассказало, что в соцсетях распространяется информация о том, что Европейский Союз (ЕС) якобы планирует вводить паспорта иммунизации и привязать к их наличию выдачу шенгенских виз. При этом речь идет о вакцинах, которые сертифицированы в ЕС.

В Минздраве рассказали, что на данный момент ведомство не располагает подтверждением этой информации. Кроме того, сейчас нет требований вакцинации конкретными препаратами, зарегистрированными в том или ином государстве, в качестве условия выдачи виз на временный въезд, пишет lenta.ru.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 января рассмотреть вопрос о выдаче гражданам, привившимся от коронавируса, особых сертификатов и их международном признании. Предполагается, что эти документы могут быть использованы для въезда и выезда за рубеж, а также пересечения границ иностранных государств. Ответственным за это назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

В конце декабря появление соответствующего документа, ставшего известным, как паспорт вакцинированного или «ковид-паспорт», анонсировал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Сервис по выдаче данных сертификатов, по его словам, заработал с 1 января на базе системы госуслуг.
lenta.ru
  • Сегодня, 09:06
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