Что можно почитать и посмотреть, чтобы открыть для себя что-то новое, а потом порадовать этим своих близких
Можно было бы посоветовать бесконечное количество потрясающих документальных фильмов и книг, чтобы вы почувствовали себя настоящим музыковедом. Только дело в том, что одна половина из них хуже, чем хотелось бы, а другая половина устарела больше, чем она того ожидала. Так что иногда (особенно на каникулах) лучше посмотреть хороший художественный фильм о любимом исполнителе или о крутой эпохе, которую не вернуть. Или, например, почитать что-то не очень сложное, но зато такое, что останется в памяти надолго, о чем захочется рассказать всем вокруг.
ИА ТАСС собрали для вас шесть фильмов и пять книг, которыми захочется поделиться с друзьями (или хотя бы похвастаться, что вы такие знаете).
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"Клуб CBGB" Рэндолл Миллер, 2013
Фильм о неудержимой, безбашенной, в чем-то безобразной, но непередаваемо прекрасной жизни нью-йоркских панков. Клуб CBGB — место, где начинали свою карьеру Blondie, Television, The Ramones, Talking Heads и многие другие. В те времена это были никому не интересные музыканты, которые больше походили на маргиналов или неудачников, чем на тех, кому покорится аудитория всего мира. Таким же кажется зрителям и главный герой фильма Хилли Кристал (Алан Рикман), который на волне авантюризма покупает небольшой бар, где можно, как ему кажется, устраивать концерты кантри-групп, набирающих популярность. Но что-то идет не так, и вскоре клуб оказывается полон яркой и бунтующей против старых устоев молодежи.
' YouTube / ONE Media'
Конечно, фильм с трудом может претендовать на достоверность, но он и не документальный. Главным для создателей было передать атмосферу панк-рока 70-х, появление новой волны, ощущение безбашенности и вечного праздника молодости.
"Рок-волна" Ричард Кертис, 2009
Великобритания, 60-е годы. Никаких стримингов, плееров и интернетов, музыка звучит только из радиоприемников, где поп-музыке отведено два часа в неделю. Бастовать и добиваться своего умели не только панки из Нью-Йорка, потому появляются пиратские станции (которые, правда, быстро закрываются). Но только не Radio Rock — наплевав на все законы и на то, что о них подумают приличные граждане Великобритании, восемь диджеев на аудиторию 20 с лишним миллионов пар ушей ведут вещание с борта корабля. Туда-то мы и попадаем вместе с главным героем, которому это должно послужить уроком за отчисление из школы.
' YouTube / Movieclips Classic Trailers'
Этот фильм — художественный, его фишка — в атмосфере и музыке, старых добрых треках, которые вызывают теплые чувства в душе. Все это приправлено юмором, высмеиванием невежества и чопорных, скучных людей, от которых и устали пираты вместе со своими слушателями. Несмотря на то что с тех времен прошло больше полувека, "Рок-волна" ощущается безумно современной, потому что заряжена огромным позитивом и энергией и славит рок-н-ролл как проявление свободы личности.
"Одержимость" Дэмьен Шазелл, 2013
Влюбленный в музыку режиссер Дэмьен Шазелл снял не один фильм об этом искусстве, правда, не документальные, а художественные. В них он отражает свое по-детски радостное чувство, связанное с музыкой, — таким волшебным у него был "Ла-ла Ленд", абсолютно красочная и яркая сказка о жизни увлеченных людей.
' YouTube / Movieclips Coming Soon'
Эндрю Ниман учится в нью-йоркской академии и мечтает стать лучшим барабанщиком. Такой шанс ему дает жесткий и бескомпромиссный дирижер джазового оркестра Теренс Флетчер, под чьим руководством мечтают выступать не только студенты, но и более взрослые музыканты. Сначала кажется, что их репетиции вроде бы идут на дружеской ноте, однако со временем вспыльчивый Флетчер разочаровывается в своем протеже и доводит его чуть ли не до безумия.
"Слава" Кевин Танчароэн, 2009
Нью-йоркская школа искусств — место, куда мечтают попасть многие будущие актеры, певцы, танцовщики и музыканты. Из-под жесткой муштры и дисциплины школы вышел не один талант: там, например, обучались Лайза Миннелли, Эдриан Броуди, Дженнифер Энистон, Аль Пачино. И этот фильм о таких же студентах, которым улыбнулась судьба и они были замечены. "Слава" рассказывает о жизни в этой школе через истории группы студентов. Их дни — занятия с утра до вечера, каждая секунда пронизана искусством (даже в столовой во время ланча они могут начать вместе танцевать на столах под бит, который задают другие, пока девочка из соседнего класса начинает читать рэп), репетиции, выступления и бесконечное переступание через самого себя, борьба со своими страхами.
' YouTube / Movieclips Classic Trailers'
Вместе с героями вы проживаете четыре года обучения и историю их взросления. Кто-то из них следует консервативным правилам и восхищает педагогов на вступительных, а кто-то, наоборот, ломает все стереотипы, показывая свой необычный талант, чем, конечно, приводит комиссию в некоторый шок. Дальше им придется поломать себя, пойти наперекор своим принципам или, наоборот, отстаивать их перед лицом нещадной индустрии. Что ждет их дальше — небытие после мучений или свет софитов, который поможет молодым засиять ярче на весь мир?
"Амадей" Милош Форман, 1984
Один из самых знаменитых фильмов о классическом музыканте, "Амадей" в свое время завоевал восемь премий "Оскар" и баснословное количество других наград. Это история о жизни и смерти Вольфганга Амадея Моцарта — блестящего композитора, представителя эпохи классицизма и человека, чья фигура окутана мистикой.
' YouTube / Movieclips Classic Trailers'
Конечно, многие вещи в фильме — это выдумка, но общая канва жизни Моцарта примерно такая. Он действительно был вундеркиндом, действительно любил шутить над ничего не смыслящими богачами без вкуса, мог написать пьесу с ходу. Но сухие факты не передадут той магии, которая была вокруг него, так что, кажется, в условиях такого блистательного и завораживающего художественного фильма это можно простить.
Согласитесь, противиться тому факту, что хип-хоп стал одним из главных направлений в музыке за последнее десятилетие, невозможно. Рэперы занимают топовые позиции в чартах по всему миру, становятся лидерами мнений, именно они, как считают многие, совершают прорыв в музыке (как в свое время это делали и другие). Чтобы не просто разбираться, кто из них самый популярный, но и узнать, как зародился жанр, что это значит для истории и для индустрии, посмотрите небольшой сериал — "Эволюция хип-хопа".
' YouTube / Netflix'
В 16 выпусках поступательно, через личные истории мастеров хип-хопа рассказывается его история — как из музыки для андеграундных вечеринок на темных улицах Бронкса он превратился в стиль, который захватил весь мир. Самое ценное тут — интервью с теми, кто стоял у истоков, диджеями, музыкантами, продюсерами, теми, кто сделал рэп культовым: Grandmaster Flash, Fab Five Freddy, Marley Marl, Afrika Bambaataa и многими другими. Сейчас их имена знают любители жанра, но все начиналось довольно непросто, зато безумно весело.
Художественные биографические фильмы
В последнее время их появилось очень много. Например, потрясающая "Богемская рапсодия" о жизни солиста группы Queen Фредди Меркьюри или блистательный "Рокетмен" об Элтоне Джоне. Есть и более старые картины, которые уже стали культовыми. "Рэй" — о творчестве и проблемах легендарного джазового музыканта Рэя Чарльза. "На что способна любовь" — фильм о Тине Тернер, прекрасно передающий ее характер и силу духа. "Жизнь в розовом цвете" — об Эдит Пиаф, где Марион Котийяр идеально сыграла удивительную певицу, передав ее запоминающийся образ.
Что же до книг, то о музыке написано больше, чем снято. Каждый месяц на полках появляются новые переводы биографий музыкантов, о которых, кажется на первый взгляд, уже нечего сказать. Мы собрали для вас несколько хороших изданий, на которые стоит обратить внимание.
"Прошу, убей меня!" Легс Макнил и Джиллиан Маккейн
Если вас захватит "Клуб CBGB", то "Прошу, убей меня!" точно для вас. Огромный труд об истории панк-движения, где все построено на фрагментах интервью. Тут можно найти высказывания Дебби Харри, Лу Рида, Игги Попа, Патти Смит и многих других. Может показаться, что структура хаотична, ведь высказывания идут друг за другом, какие-то фамилии могут казаться незнакомыми, а истории перемежаются. Поэтому читайте ее под музыку этого времени.
"Машина песен. Внутри фабрики хитов" Джон Сибрук
Это огромная история поп-музыки, начиная от Бритни Спирс и 90-х годов и заканчивая современными исполнителями. Сибрук пытается разобраться, в чем состоит феномен хита, как и почему нас увлекают определенные треки, от чего это зависит и как работает индустрия — сейчас и тогда. Книга безумно увлекательная и легко читается.
"Новая русская музыкальная критика" Огромный трехтомник со статьями разных авторов. Конечно, это чтиво для более погруженной публики, но в целом найти текст для себя там сможет каждый. Первый том антологии посвящен опере, второй — балету и, наконец, третий содержит подглавку "Концерты". Туда вошли статьи разных лет — как новые, так и из 90-х. В общем, если вам хочется вспомнить, как Светланов играл Восьмую симфонию Малера или как относились к первым произведениям современных композиторов, чьи имена сейчас звучат по всему миру, то эта работа для вас. Тем более что некоторые из них и сами любили написать чего-нибудь про своих коллег.
"Как музыка стала свободной" Стивен Уитт
Автор работы — журналист Стивен Уитт — пытается отследить историю пиратства. Все мы в юности (а кто-то и до сих пор) пользовались чужими трудами бесплатно, переписывали кассеты, потом диски, обменивались ими, за потерянный носитель можно было потерять друга, а иногда и что посерьезнее. Но откуда все это пришло и как начиналось, как работает система сейчас? Кто они — музыкальные хакеры? Как продюсеры защищаются от них и какие "плюшки" придумывают, чтобы избавиться от пиратства раз и навсегда?
"Музыкальный строй" Стюарт Исакофф
Логично предположить, что музыкальный строй не всегда был таким, как сейчас. Кажется, что это абсолютно неинтересный вопрос, даже для самых дотошных музыковедов: строй ведь уже есть, и он всех устраивает, зачем что-то читать об этом? Вот эта книжка как раз-таки и может переубедить таких людей — наверное, еще никогда не было сказано ничего столь занимательного и интересного о музыкальном строе. Как рождается звук на каждом инструменте, почему утвердилась именно такая система, а главное — как все это стало ну буквально полем боя для таких музыкантов, как Бетховен, Шуберт, Шопен или Дебюсси? tass.ru