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В ООН назвали главные потребности людей

В ООН назвали главные потребности людей

Главной потребностью людей в мире стал доступ к здравоохранению, образованию, санитарии и чистой воде. Об этом говорится в докладе ООН по итогам проводимого в течение года исследования «ООН ― 75: Глобальный диалог».

«В связи с тем, что пандемия COVID-19 изменила ход прогресса и усилила неравенство, главным приоритетом в краткосрочной перспективе опрошенные назвали доступ к базовым услугам: здравоохранению, образованию, а также к средствам санитарии и чистой воде», ― говорится в документе, передает iz.ru

Помимо этого, респонденты, участвовавшие в опросе, назвали главной угрозой изменение климата и загрязнение среды обитания, причем 73% из тех, кто так ответил, были из Латинской Америки и стран Карибского бассейна, пишет «Газета.ru».

При этом 49% опрошенных сообщили, что верят в улучшение условий жизни к 2045 году. Отмечается, что такое мнение выразили граждане менее развитых стран, а также государств, затронутых конфликтами.

Всего в опросе приняли участие свыше 1,5 млн из 193 стран мира.

В начале декабря 2020 года в ООН спрогнозировали число человек, которые будут нуждаться в гуманитарной помощи в 2021 году. По подсчетам управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УГКВ), продовольственная и иная гумпомощь в мире понадобится 235 млн человек.

Таким образом, гуманитарная помощь понадобится каждому 33-му жителю Земли. В текущем году, как следует из доклада ООН, такая поддержка требовалась каждому 45-му жителю. Из этого следует, что людей, нуждающихся в помощи, стало больше почти на 40%. Подобная тенденция обусловлена рядом факторов, таких как пандемия COVID-19, локальные конфликты, вынужденная миграция и последствия глобального потепления.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 8 января, на планете зарегистрировано свыше 88,5 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 1,9 млн человек, вылечились 63,6 млн.

iz.ru
  • Вчера, 21:28
  • DTV
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