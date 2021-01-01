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Озоновая дыра над Антарктикой закрылась

Озоновая дыра над Антарктикой закрылась

Озоновая дыра над Антарктикой, достигшая осенью 2020 года самых больших за последние годы размеров, закрылась в конце декабря. Об этом сообщила в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нюллис.

"Эта озоновая дыра над Антарктикой была одной из самых больших и глубоких, и, безусловно, самой долгоживущей из известных. Она закрылась в конце декабря, что произошло значительно позже, чем обычно", - сказала Нюллис.

ВМО, являющаяся специализированным учреждением ООН, отмечает в своем информационном бюллетене, что в 2020 году озоновая дыра над Антарктикой "быстро росла с середины августа и достигла 20 сентября пиковых значений в 24,8 млн кв. км". Она была "самой продолжительной, одной из самых обширных и глубоких с момента начала мониторинга озонового слоя 40 лет назад". Это было обусловлено "сильным, стабильным и холодным полярным вихрем и очень низкими температурами в стратосфере", пишет ТАСС.

Такие же метеорологические факторы способствовали появлению "рекордной озоновой дыры над Арктикой в 2020 году", пояснили в ВМО. Специалисты напомнили, что в 2019 году озоновая дыра над Антарктикой была "необычно маленькой и непродолжительной".

Озоновый слой, расположенный в стратосфере на расстоянии от 10 до 40 км над поверхностью Земли, представляет собой газовую оболочку, которая защищает планету от вредного воздействия исходящего от Солнца ультрафиолетового излучения.
tass.ru
  • Вчера, 21:32
  • DTV
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