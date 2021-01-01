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В молдавском селе производят самый дорогой в мире сыр

В молдавском селе производят самый дорогой в мире сыр

В Молдове наладили производство сыра из молока ослиц. Оно гораздо богаче витаминами, чем коровье, но надаивают его обычно мало. Поэтому и сыр очень дорог.

Элитный французский сыр из молдавской провинции. Проект принадлежит Тьерри Эрнсту – бывшему шеф-повару и ресторатору, а теперь – сыроделу. Производство он наладил в небольшом сельском доме. На плитах томится самое дорогое молоко в мире, передает mir24.tv

«Работаю с молоком ослиц, в нем очень мало жира. Я изобрел собственную, уникальную технологию. Могу раскрыть небольшой секрет – нужно смешать его с небольшим количеством другого молока. Иначе сыр сделать невозможно», – сказал Тьерри Эрнст.

Сыроварня Тьерри – социальный проект. Для работы на производстве он нанял несколько местных жителей.

«Сначала устроилась сюда посудомойкой, затем стала помогать в производстве сыра. В селе нет особо работы. Мне здесь очень нравится, я получила много знаний и зарплата достойная», – поделилась жительница Хородиште Алла Харитон.

Молоко ослиц известно целебными свойствами. В нем в 60 раз больше витамина С, чем в коровьем. Но ослицы дают лишь десятки миллилитров ценного молока в день, поэтому цена баснословная.

«Мы сейчас думаем, как можем продавать самый дорогой сыр в мире в самой бедной стране Европы. Вот такой вот парадокс. Но для меня это не проблема. Я очень горжусь тем, что мы можем делать продукт высокого качества в Молдове», – сказал Тьерри Эрнст.

В кастрюле – 25 литров молока. И из них получится всего килограмм сыра. Тьерри расфасовывает массу по специальным формам. Сначала должна стечь вся сыворотка. Затем будущий сыр отправится в холодильник.

«Здесь у меня сыр, который пробыл в холодильнике 15 дней и высушился, приобрел плесень. Это не плохо, а наоборот – сыр созревает и приобретает насыщенный вкус. Каждую неделю я счищаю немного с корки. Так и получается крепкая натуральная корочка», – отметил Тьерри Эрнст.

Из холодильника продукция перемещается в погреб на дозревание. На разных полках – сыры из коровьего, козьего и овечьего молока.

Здесь хранится шесть видов сыра «Томэ». С черным перцем, базиликом, углем и орехами. Они выдерживаются на протяжении двух недель при температуре 15 градусов и влажности 90%. А самый популярный из них – это сыр «Раклет». Он имеет особый, нежный вкус.

В месяц здесь производят до 400 килограммов продукции. Тьерри рассказывает: в Молдове больше любят молодой сыр. У него менее выраженные вкус и аромат. Французы, наоборот, просто не могут жить без зрелого и ароматного сыра.

«Наш сыр ручной работы, не промышленный. Я очень рад тому, что у меня получилось делать по французской технологии. Это очень важно, потому что французская культура – это культура сыра», – подчеркнул Тьерри Эрнст.

Пока всю продукцию Тьерри продает на местном рынке. В этом ему помогает жена Татьяна. Сейчас супруги делают документы, чтобы отправлять сыр на экспорт.

Также Тьерри изобрел собственную рецептуру сладкого джема из молока ослиц. 100 г продукта обойдутся в пять евро.
mir24.tv
  • Вчера, 21:38
  • DTV
  • Просмотров: 29
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