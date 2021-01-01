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По республике развёрнуты пункты обогрева

По республике развёрнуты пункты обогрева

По прогнозам гидрометцентра, в ближайшие дни ожидается похолодание ночью до -6°С, днём – до -1°С. Для приднестровцев, которые в плохую погоду остались на улице без возможности укрыться от холода, по всей республике развёрнуты специальные пункты обогрева.

Милиция призывает граждан проявить внимание и сострадание к таким людям.

«Если вы увидели человека, который по каким-либо причинам не может самостоятельно передвигаться, нуждается в помощи или ему просто некуда идти, достаточно позвонить в милицию и сообщить адрес нахождения такого гражданина. Не проходите мимо! Один ваш звонок может спасти чью-то жизнь», - отмечают в МВД ПМР, передает novostipmr.com.

Как ранее сообщали в Главном управлении по чрезвычайным ситуациям МВД, на территории республики организован 21 пункт временного размещения граждан и 110 пунктов обогрева, в числе которых и передвижные. Работа в этой части организована согласно карантинным требованиям.

  • Вчера, 21:42
  • DTV
  • Просмотров: 26
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