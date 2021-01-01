По прогнозам гидрометцентра, в ближайшие дни ожидается похолодание ночью до -6°С, днём – до -1°С. Для приднестровцев, которые в плохую погоду остались на улице без возможности укрыться от холода, по всей республике развёрнуты специальные пункты обогрева.
Милиция призывает граждан проявить внимание и сострадание к таким людям.
«Если вы увидели человека, который по каким-либо причинам не может самостоятельно передвигаться, нуждается в помощи или ему просто некуда идти, достаточно позвонить в милицию и сообщить адрес нахождения такого гражданина. Не проходите мимо! Один ваш звонок может спасти чью-то жизнь», - отмечают в МВД ПМР, передает novostipmr.com.
Как ранее сообщали в Главном управлении по чрезвычайным ситуациям МВД, на территории республики организован 21 пункт временного размещения граждан и 110 пунктов обогрева, в числе которых и передвижные. Работа в этой части организована согласно карантинным требованиям.