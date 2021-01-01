Была запущена онлайн-петиция, требующая снятия с продажи фейерверков в Республике Молдова.
Автор петиции Анна Константинова мотивирует запрос негативными последствиями для климата, психической и физической травмой животных, а также в целях безопасности, передает ipn.md
В ходатайстве говорится, что фейерверки являются и источниками загрязнения. „Мелкие частицы пыли, выделяемые в атмосферу, считаются вредными для здоровья человека и животных”, - отмечает автор.
Петиция опубликована на портале petitieonline.com и до сих пор ее подписали более 100 человек.
Законодательство не запрещает продажу и использование пиротехнических изделий, но запрещается приобретать петарды и фейерверки через уличную торговую сеть или рынки.
Запрещается использование пиротехнических изделий в населенных пунктах в ночное время с 22.00 до 07.00, за исключением случаев запуска фейерверков на мероприятиях, представляющих национальный или международный интерес. Кроме того, запрещается использование фейерверков детьми или запускать их без присмотра или на расстоянии менее 20 м от жилищ, высоковольтных электрических установок, мест хранения и доставки жидкого или твердого топлива. Запрещается использование пиротехнических изделий на дорогах общего пользования, открытых для дорожного движения, пешеходных аллеях и открытых пространствах с большим скоплением людей и на расстоянии менее 50 метров от лесов.