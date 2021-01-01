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В Молдове стартовала Программа грантов для молодежных организаций на 2021 год

В Молдове стартовала Программа грантов для молодежных организаций на 2021 год

Министерство образования, культуры и исследований в Молдове запустило ежегодную Программу грантов для молодёжных организаций.

Посредством этого конкурса будет оказана финансовая и логистическая поддержка в целях реализации молодёжных проектов, передает ipn.md

В конкурсе могут принять участие некоммерческие молодёжные организации из Республики Молдова, осуществляющие проекты и программы, оказывающие влияние на молодёжь.

Организации-соискатели грантов должны обладать статусом юридического лица и являться некоммерческими организациями, а их уставные цели должны быть направлены на личностное развитие молодёжи и их интеграцию в общественную жизнь.

В то же время, представить проекты для участия в конкурсе могут молодёжные организации, располагающие софинансированием, имеющие партнёрские соглашения с различными отечественными и международными учреждениями и финансовыми донорами и способные подтвердить собственный вклад в размере не менее 20% от общей стоимости проекта.

На 2021 год будут отобраны в приоритетном порядке молодёжные проекты, которые затрагивают следующие темы: развитие гражданского чувства среди молодёжи, продвижение диалога между поколениями и волонтёрской деятельности среди молодёжи, повышение цифровых навыков и поддержка образовательной деятельности в области средств массовой информации среди молодёжи, развитие механизмов вовлечения молодёжи из неблагополучных слоёв общества с целью её социальной интеграции, развитие у молодёжи предпринимательских навыков, а также квалификационных услуг для обеспечения молодёжи доступа на рынок труда, укрепление потенциала местных органов власти в плане проведения политики в молодёжной сфере и т.д.

Будут выделены финансовые средства, на сумму не более 1,5 миллиона леев, для поддержки молодёжных проектов, представленных организациями, которые ранее не получали финансирование через данный конкурс.

Приоритет будет отдан проектам, в которых 15% от общего числа конечных бенефициаров будет составлять молодёжь из неблагополучных слоёв населения, представители этнических меньшинств или молодые люди из поколения NEET (которые не учатся и не работают). Принять участие смогут и проекты, которые будут осуществляться в тех административно-территориальных единицах, где молодёжные услуги и политика недостаточно развиты.

На конкурс могут быть представлены проекты с максимальным бюджетом в размере 420 тысяч леев. Максимальная продолжительность реализации предложенных для финансирования проектов не должна превышать восьми месяцев, они должны стартовать не ранее 1 апреля и завершаться не позднее 1 декабря 2021 года.

Документы для участия в конкурсе следует представить через Интернет, отправив их на адрес pg021@mecc.gov.md до 8 февраля текущего года, 12.00.

ipn.md
  • Сегодня, 09:02
  • DTV
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