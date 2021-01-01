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В Амстердаме запретят продавать марихуану туристам

В Амстердаме запретят продавать марихуану туристам

Мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема заявила, что любители легких наркотиков регулярно доставляют неудобства местным жителям.
Власти Амстердама намерены запретить продажу легких наркотиков туристам, а в кофешопах в будущем будут обслуживать только жителей Нидерландов. С такой инициативой выступила мэр Амстердама Фемке Халсема. Об этом в пятницу, 8 января, сообщает NOS.

Инициативу мэра поддержали прокуратура и полиция.

"Конечно, план не будет претворен в жизнь завтра, думаю, что на это уйдет около года", - рассказала Халсема. По ее задумке, продажа легких наркотиков будет разрешена только жителям страны, передает korrespondent.net.

"Мы наблюдали за тем, как все больше и больше молодых людей приезжали в Амстердам специально для того, чтобы посетить кофешопы", - отметила Халсема, подчеркнув, что, согласно результатам некоторых исследований, многие иностранные туристы откажутся от поездки в город, если они не смогут побывать в заведениях, где разрешена продажа легких наркотиков, пишет ТАСС.
Мэр Амстердама мечтает, чтобы в город приезжали люди, заинтересованные в красоте и богатстве учреждений культуры, а не для того, чтобы употреблять алкоголь и наркотики.

За последние 20 лет количество кофешопов в столице сократилось с 283 до 166, при этом спрос на легкие наркотики вырос. По словам мэра, этому способствовали так называемые "каннабис-туристы": "Многие группы молодых людей приезжают в Амстердам, чтобы посетить кофешопы".

korrespondent.net
  • Сегодня, 09:05
  • DTV
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