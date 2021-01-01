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Кабмин установил прожиточный минимум в 2021 году на уровне 11 653 рублей

Кабмин установил прожиточный минимум в 2021 году на уровне 11 653 рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума на 2021 год в размере 11 653 рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, распространенном в субботу.

"Так, прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения - 12 702 рубля, для детей - 11 303 рубля, для пенсионеров - 10 022 рубля", - уточняется в сообщении.

Кроме того, прожиточный минимум в 2021 году установлен на год, а не на квартал, передает ТАСС.

С 1 января в РФ вступил в силу закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума, предполагающей их определение исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина - меньше).

Закон также устанавливает МРОТ в размере "не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год и не ниже МРОТ, установленного в текущем году". В результате размер МРОТ составит 42% от медианной заработной платы - 12 792 рубля (ранее - 12 130 рублей, рост на 5,5%), а прожиточного минимума в целом по РФ - 11 653 рубля (рост на 3,7%). По оценкам Минтруда, повышение МРОТ затронет 3,9 млн человек.
tass.ru
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