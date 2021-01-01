В период зимних праздников растет число путешественников, предпочитающих перелеты. А вместе с этим увеличивается и число жалоб на задержанные и отмененные рейсы.
Только за первые шесть месяцев прошлого года во всем мире от них пострадали около пяти миллионов пассажиров, передает publika.md
Алексей Иванцов, путешественник со стажем, за последние десять лет объездил полмира. За это время ему не раз приходилось ночевать в аэропорту из-за задержек рейсов: "На компенсации я подавал раз семь, наверное. Причем подавал на всякий случай, в довольно безнадежных случаях. И в трех случаях, когда должны были, заплатили: по 250, по 400 евро платили. Иногда это удобно, когда ты летишь с семьей, например, летят 4-5 человек, и вы получаете 1600-2000 евро. Это немного компенсирует затраты".
Будучи опытным туристом, Алексей делится информацией в собственной группе в соцсетях: "Если до двух часов задержка - сидите спокойно, ничего вам не полагается. После двух часов могут дать водички или даже накормить. После трех - можно начинать радоваться: есть шанс получить компенсацию, если причина позволяет. Не платят компенсации по причинам метеоусловий, забастовок и прочих форс-мажорных обстоятельств".
Право на компенсацию за задержанный или отмененный рейс есть у каждого авиапассажира. Однако условия возмещения ущерба зависят от страны, из которой вылетает пассажир. В случае Молдовы правила следующие: при задержке от двух и более часов авиаперелета на расстояние до 1500 тысяч километров, компенсация составит 250 евро. Если речь идет о перелете от 1500 до 3,5 тысячи километров, а рейс задержали на 3 часа и более - можно получить 400 евро. На 600 евро можно рассчитывать, если рейс задержали на 4 часа и больше, а расстояние авиаперелета составляет 3500 километров.
"Мы рекомендуем фотографировать информационное панно и обстановку в самом аэропорту, чтобы потом при подаче жалобы у пассажира было достаточно доказательств. Также нужно хранить посадочный талон, который подтвердит время посадки и номер рейса", - советует специалист Агентства по защите прав потребителей Николай Оларашу.
Адвокаты рекомендуют обращаться в авиакомпанию. Если достичь компромисса не удалось, писать жалобу в Агентство по защите прав потребителей или идти в суд: "Люди начали обращаться все чаще, у нас даже есть выигранные дела. Есть также позитивная практика, когда авиакомпании без суда выдают компенсацию. Но для того, чтобы авиакомпания выдала тебе эти деньги, их конечно нужно потребовать", - говорит адвокат Виктор Панцыру.
Один из нашумевших случаев выплаты компенсации на территории Молдовы произошел три года назад. Тогда блогер Ион Андронаке получил 2000 евро от местной авиакомпании, задержавшей вылет на 8 часов. publika.md