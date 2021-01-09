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Пересмотр пенсии в Молдове: что надо знать

Пересмотр пенсии в Молдове: что надо знать

В Национальной кассе социального страхования РМ назвали шаги при подаче заявления на пересмотр пенсии по возрасту в онлайн-порядке.

С начала 2021 года подано свыше 10 тысяч заявлений о перерасчете пенсии, из которых 4286 - через онлайн-сервис на сайте Национальной кассы социального страхования, передает sputnik.md.

"Согласно последним статистическим данным, через баннер "Электронное заявление о пересмотре пенсии" на сайте www.cnas.md подано 4286 онлайн-заявлений из 10 346, зарегистрированных на 6 января", – уточнили в структуре.

В Нацкассе соцстрахования обратили внимание на то, что онлайн-заявка, поданная соискателем, может быть одобрена при следующих условиях:

должны быть правильно заполнены данные и отмечены все поля;

соискатель должен быть получателем пенсии по возрасту;

нужно подтверждение трудового стажа, необходимого для пересмотра после установления права на пенсию;

заявление не было подано в бумажном варианте или через систему e-Cerere;

если пенсия по возрасту уже не была пересмотрена.

Для проверки статуса поданной в электронном формате заявки в ведомстве порекомендовали периодически проверять информацию, нажимая кнопку "Проверить статус" на сайте, где она была оставлена.

С 1 января 2021 года под пересмотр попадают пенсии по возрасту для получателей, которые подтвердили свое право на нее после 1 января 1999 года и завершили период уплаты взносов после выхода на пенсию от 7 до 10 лет.

sputnik.md

  • Вчера, 21:54
  • DTV
  • Просмотров: 30
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