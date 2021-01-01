Dnestr.TV

 
0

Мультфильм Шрек стал национальным достоянием США

Мультфильм Шрек стал национальным достоянием США

Ежегодно в американский Национальный реестр фильмов вносят до 25 культурно значимых кинокартин.

В Национальный реестр американских фильмов добавили ленты Темный рыцарь, Шрек, Заводной апельсин и некоторые другие. Об этом сообщил портал Variety.

Как отмечает издание, попадание в список гарантирует, что лента будет сохранена в соответствии с положениями закона о национальной сохранности фильмов, пишет korrespondent.net.

Чтобы пройти отбор, фильм должен быть "культурно, исторически или эстетически значимым" и снятым не менее, чем за десять лет до внесения в реестр.

В этом году в список включили 25 картин. Всего в нем содержится 800 наименований.

Напомним, киноленты, выбранные Национальным советом США по сохранности фильмов, хранятся в Библиотеке Конгресса.
korrespondent.net
  • Вчера, 21:58
  • DTV
  • Просмотров: 25
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • Утвержден состав Общественного совета при Госслужбе по ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • Утвержден состав Общественного совета при Госслужбе по ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна