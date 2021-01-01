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Мультфильм Шрек стал национальным достоянием США
Ежегодно в американский Национальный реестр фильмов вносят до 25 культурно значимых кинокартин.
В Национальный реестр американских фильмов добавили ленты Темный рыцарь, Шрек, Заводной апельсин и некоторые другие. Об этом сообщил портал Variety.
Как отмечает издание, попадание в список гарантирует, что лента будет сохранена в соответствии с положениями закона о национальной сохранности фильмов, пишет korrespondent.net.
Чтобы пройти отбор, фильм должен быть "культурно, исторически или эстетически значимым" и снятым не менее, чем за десять лет до внесения в реестр.
В этом году в список включили 25 картин. Всего в нем содержится 800 наименований.
Напомним, киноленты, выбранные Национальным советом США по сохранности фильмов, хранятся в Библиотеке Конгресса.
korrespondent.net
- Вчера, 21:58
- DTV
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