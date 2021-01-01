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2020 год оказался самым теплым в Европе за всю историю метеонаблюдений

2020 год оказался самым теплым в Европе за всю историю метеонаблюдений

В Европе 2020 год оказался самым теплым за всю историю наблюдений. Среднегодовая температура была на 0,4°C выше показателей 2019 года, которые до этого признавали рекордными. Об этом 8 декабря сообщили в европейской службе контроля климатических изменений Copernicus.

В 2019 году среднегодовая температура в Европе, как сообщают исследователи, оказалась на 1,1°C выше, чем в 1850-1900-х годах, до распространения индустриализации. В 2020 году среднегодовая температура в Европе превысила норму на 1,5°C, передает newsmaker.md.

Также, по данным Copernicus, средняя температура на Земле в 2020 году повторила показатели 2016 года. По сообщению службы, в 2020 году среднегодовая температура на планете оказалась на 1,25°С выше, чем в доиндустриальную эпоху. До этого 2016 год считался самым теплым в истории наблюдений.

Во второй половине года площадь льдов в Северном Ледовитом океане оказалась меньше, чем в среднем в это время года. В июле и октябре ученые зафиксировали самые низкие показатели площади морского льда для каждого из этих месяцев за всю историю наблюдений.

Как сообщают в Copernicus, температурные рекорды связаны с увеличением концентрации CO2 в атмосфере из-за деятельности людей, а также с длительными лесными пожарами, из-за которых выделилось много углекислого газа.

newsmaker.md
  • Вчера, 22:06
  • DTV
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