Dnestr.TV

 
0

Эксперты рассказали, как войти в рабочий режим после праздников

Эксперты рассказали, как войти в рабочий режим после праздников

Первый рабочий день после продолжительных новогодних праздников следует начинать с самого простого и приятного. Такую рекомендацию дают в воскресенье специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области в преддверии старта трудового года.

"Начать первый рабочий день следует с самого простого и приятного",- говорится в сообщении ведомства. Специалисты уверены, что вне зависимости от типа служебных обязанностей всегда есть что-то, что делать нравится и что легко дается. "Лучше начать с такой работы и постепенно переключаться на более сложные задачи",- советуют в управлении, передает ТАСС.

Сон и разминка
Специалисты призывают также соблюдать режим дня, по возможности выспаться и придерживаться правильного режима питания, который должен ускорить адаптацию к будничному ритму. "Не стоит пропускать обеденный перерыв - своевременное поступление калорий и витаминов поддержит организм во время вынужденной перестройки",- отмечается в сообщении управления. Рекомендуется воздержаться от высококалорийной пищи, от которой организм клонит ко сну, и быстрых углеводов после употребления которых уровень сахара в крови падает еще ниже.

А вот регулярные перерывы для небольшой разминки в течение рабочего дня очень даже полезны. В управлении отмечают, что подобная привычка пригодится не только в первый после праздников рабочий день, но и в дальнейшем. "Исследования показывают, что наибольшую производительность демонстрируют сотрудники, которые пять минут в час выделяют на несвязанные с работой перед компьютером активности, будь то прогулка по офису, общение с коллегами, легкие физические упражнения", - продолжили в ведомстве. Среди последних здесь назвали приседания, потягивания, сгибание - разгибание рук, ног и другие простые движения, повышающие тонус мышц и организма в целом, усиливающие работоспособность и предупреждающие утомление.

На час раньше
Впрочем, подготовку к трудовым будням специалисты рекомендуют начинать заблаговременно. В первую очередь, за 2-3 дня до выхода на работу нужно приступать к восстановлению привычного графика сна. "Чтобы войти в рабочий режим с ранними подъемами, постарайтесь ложиться на час раньше",- говорят в ведомстве. Если же заснуть не получается, то следует попробовать принять горячую ванну с успокаивающими аромамаслами. В качестве примера таковых называются, в частности, сандал, роза и бергамот.

Для того, чтобы восстановить физическую активность, которая заметно падает во время длительных праздников, специалисты рекомендуют делать зарядку в течение 10-15 минут. "Так вы быстрее приобретете хороший физический тонус. Если занятия спортом на каникулах кажутся чрезмерной нагрузкой, попробуйте прогулки на свежем воздухе, тем более что в праздники города радуют сказочной иллюминацией",- сказали в управлении.

Что же касается правильного питания, то к нему следует возвращаться, прежде всего, при помощи простой негазированной воды - ее следует пить больше. "Это избавит от обезвоживания и интоксикации, вызванных употреблением алкоголя и неправильным питанием", - пояснили в ведомстве. Кроме того, рекомендуется употреблять в пищу больше фруктов, орехов и овощей, а также морепродуктов. Жареное мясо следует заменить на отварную куриную грудку или индейку. "Диетологи рекомендуют постепенно переходить на умеренное сбалансированное питание. Если вы резко сядете на диету - это повлечет за собой новый стресс для организма. Потому старайтесь возвращаться к правильному питанию постепенно. Обычно организму требуется 2-3 дня, чтобы перестроиться на новый режим",- заметили в управлении.

Общий настрой
Однако не стоит забывать и про общий настрой, с которым работник возвращается к будничному ритму. В управлении Роспотребнадзора призывают оставить чувство вины за все, что можно было позволить себе на праздниках, и, в первую очередь, за набранные в результате праздничных застолий килограммы лишнего веса. "Выбросьте все негативные мысли и смело начинайте работать над собой в наступившем году", - заключили в ведомстве.

tass.ru
  • Сегодня, 10:16
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • Утвержден состав Общественного совета при Госслужбе по ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • Утвержден состав Общественного совета при Госслужбе по ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна