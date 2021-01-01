Первый рабочий день после продолжительных новогодних праздников следует начинать с самого простого и приятного. Такую рекомендацию дают в воскресенье специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области в преддверии старта трудового года.
"Начать первый рабочий день следует с самого простого и приятного",- говорится в сообщении ведомства. Специалисты уверены, что вне зависимости от типа служебных обязанностей всегда есть что-то, что делать нравится и что легко дается. "Лучше начать с такой работы и постепенно переключаться на более сложные задачи",- советуют в управлении, передает ТАСС.
Сон и разминка Специалисты призывают также соблюдать режим дня, по возможности выспаться и придерживаться правильного режима питания, который должен ускорить адаптацию к будничному ритму. "Не стоит пропускать обеденный перерыв - своевременное поступление калорий и витаминов поддержит организм во время вынужденной перестройки",- отмечается в сообщении управления. Рекомендуется воздержаться от высококалорийной пищи, от которой организм клонит ко сну, и быстрых углеводов после употребления которых уровень сахара в крови падает еще ниже.
А вот регулярные перерывы для небольшой разминки в течение рабочего дня очень даже полезны. В управлении отмечают, что подобная привычка пригодится не только в первый после праздников рабочий день, но и в дальнейшем. "Исследования показывают, что наибольшую производительность демонстрируют сотрудники, которые пять минут в час выделяют на несвязанные с работой перед компьютером активности, будь то прогулка по офису, общение с коллегами, легкие физические упражнения", - продолжили в ведомстве. Среди последних здесь назвали приседания, потягивания, сгибание - разгибание рук, ног и другие простые движения, повышающие тонус мышц и организма в целом, усиливающие работоспособность и предупреждающие утомление.
На час раньше Впрочем, подготовку к трудовым будням специалисты рекомендуют начинать заблаговременно. В первую очередь, за 2-3 дня до выхода на работу нужно приступать к восстановлению привычного графика сна. "Чтобы войти в рабочий режим с ранними подъемами, постарайтесь ложиться на час раньше",- говорят в ведомстве. Если же заснуть не получается, то следует попробовать принять горячую ванну с успокаивающими аромамаслами. В качестве примера таковых называются, в частности, сандал, роза и бергамот.
Для того, чтобы восстановить физическую активность, которая заметно падает во время длительных праздников, специалисты рекомендуют делать зарядку в течение 10-15 минут. "Так вы быстрее приобретете хороший физический тонус. Если занятия спортом на каникулах кажутся чрезмерной нагрузкой, попробуйте прогулки на свежем воздухе, тем более что в праздники города радуют сказочной иллюминацией",- сказали в управлении.
Что же касается правильного питания, то к нему следует возвращаться, прежде всего, при помощи простой негазированной воды - ее следует пить больше. "Это избавит от обезвоживания и интоксикации, вызванных употреблением алкоголя и неправильным питанием", - пояснили в ведомстве. Кроме того, рекомендуется употреблять в пищу больше фруктов, орехов и овощей, а также морепродуктов. Жареное мясо следует заменить на отварную куриную грудку или индейку. "Диетологи рекомендуют постепенно переходить на умеренное сбалансированное питание. Если вы резко сядете на диету - это повлечет за собой новый стресс для организма. Потому старайтесь возвращаться к правильному питанию постепенно. Обычно организму требуется 2-3 дня, чтобы перестроиться на новый режим",- заметили в управлении.
Общий настрой Однако не стоит забывать и про общий настрой, с которым работник возвращается к будничному ритму. В управлении Роспотребнадзора призывают оставить чувство вины за все, что можно было позволить себе на праздниках, и, в первую очередь, за набранные в результате праздничных застолий килограммы лишнего веса. "Выбросьте все негативные мысли и смело начинайте работать над собой в наступившем году", - заключили в ведомстве.