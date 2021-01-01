Максимальный размер компенсации, выплачиваемой держателям страхового полиса АГО в случае применения процедуры мирового соглашения при дорожно-транспортном происшествии, может быть увеличен. В настоящее время он составляет 10 тысяч леев. В проекте постановления Национальная комиссия по финансовому рынку предлагает увеличить его до 15 тысяч леев, передаёт IPN.
Проект также предусматривает, что для обладателей страхового сертификата „Зелёная карта” максимальный размер компенсации составит 25 тысяч леев – если автомобиль находится в собственности или пользовании лица, застраховавшегося за рубежом.
Процедура заключения мирового соглашения при незначительных дорожно-транспортных происшествиях вступила в силу в сентябре 2019 года. Она может применяться при ДТП с участием только двух автомобилей и приведших лишь к незначительному материальному ущербу. Одно из условий состоит в том, что оба водителя, оказавшихся участниками ДТП, должны иметь полис внутренней автогражданской ответственности (АГО) и совместно установить виновника в ДТП. Оба водителя должны заполнить и подписать форму мирового соглашения при ДТП.
По данным Национальной комиссии по финансовому рынку, только за период с сентября 2019 года по май 2020 года страховщикам было предъявлено, на основании вышеупомянутой формы, более 3 тысяч заявок на выплату компенсации. За тот же период страховщики выплатили страховые компенсации на сумму свыше 12,5 миллиона леев, в более чем 2,2 тысячах случаев.