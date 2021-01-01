Информационный центр Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики представил перечень законов, которые вступили в силу с 1 января 2021 года. Прежде всего, это закон о республиканском бюджете, государственные целевые программы сферы здравоохранения, законы, направленные на поддержку пенсионеров и инвалидов.
Бюджет-2021
Республиканский бюджет следующего года сбалансирован по социально защищенным статьям. Выплата заработных плат бюджетникам и пенсий приднестровцам будет реализована в полном объеме и в установленные сроки. Это касается и реализации всех государственных программ, в том числе предоставления льгот.
Бюджет 2021 года включает в себя: - резервный фонд для мероприятий по борьбе с COVID; - средства на повышение заработных плат и пенсий – 160 млн рублей; - реализация госпрограмм, связанных с медициной: «Иммунизация», «Онкология», «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекций», «Профилактика туберкулеза», «Борьба с гепатитом»; - действие программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 8,2 млн рублей; - средства на поддержку молодежи. Это субсидирование государством части расходов для приобретения собственного жилья; - выплаты компенсаций по советским вкладам. Тысяча рублей будет выплачиваться людям, рожденным до 1950 года включительно – 17 млн рублей; - оказание услуги по зубопротезированию и МРТ, лечение нуждающихся за рубежом, содержание детских домов и интернатов – 26 млн рублей; - выполнение госзаказа по консультированию детей узкими специалистами и диагностике в частных клиниках – 2,5 млн рублей; - Фонд капитальных вложений, предусматривает ремонт и строительство объектов инфраструктуры, социальной сферы, образования, медицины – 224 млн рублей; - Фонд развития сельского хозяйства и Фонд развития мелиорации; - Фонд стимулирования территорий, одним из направлений которого является обеспечение тетрадями учащихся 1-4 классов; - Фонд поддержки предпринимательства. Средства будут выделяться на бизнес-школу, предоставление грантов начинающим предпринимателям, на поддержку и развитие туризма в ПМР; - Дорожный фонд – свыше 140 млн рублей.
Государственные целевые программы
С начала года вступила в силу очередная программа по иммунизации населения ПМР. Она будет действовать 5 лет. За это время вакцинацией планируется охватить до 98% детей. В числе задач – снизить заболеваемость вирусным гепатитом В, коклюшем, эпидемическим паротитом; совершенствовать лабораторную диагностику инфекционных болезней; внедрить новые вакцины против ротавирусной и пневмококковой инфекций, против рака шейки матки, вызванного вирусом папилломы человека.
В течение пяти лет на эти цели планируется потратить порядка 98 миллионов рублей. Главные цели – стабилизировать эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу в республике; своевременно выявлять больных туберкулезом; улучшить материально-техническую базу лаборатории и лечебных учреждений; повысить информированность населения по вопросам профилактики туберкулезной инфекции.
С нового года вступает в силу госпрограмма «Онкология: совершенствование онкологической помощи населению ПМР», рассчитанная на 2021-2025 годы. В течение пяти лет будет идти финансирование на приобретение лекарств, на исследования для выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях, на обучение и повышение квалификации врачей и медработников, лечащих онкобольных.
Со следующего года начнет действовать госпрограмма по восстановлению высокоствольных дубрав на землях Государственного лесного фонда республики. Она рассчитана на 20 лет. Объем финансирования – свыше 22 миллионов рублей. Цель принятой программы – повысить качество приднестровских лесов.
Для укрепления материально-технической базы пожарной охраны с нового года будет действовать программа по переоснащению служебного автотранспорта. Срок действия программы – с 2021 по 2029 год. За это время планируется повысить эффективность организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.
В интересах граждан
С нового года волонтеры и студенты-медики начнут бесплатно ездить в общественном транспорте. Это касается тех, кто задействован в борьбе с коронавирусной инфекцией. Такие льготы будут предоставляться на проезд в городских, пригородных и междугородных маршрутках и в троллейбусах.
Государство продолжит оказывать поддержку предпринимателям и организациям, деятельность которых приостановлена из-за карантина. По закону, они могут рассчитывать на перерасчет уплаченных (начисленных) налоговых платежей. Это единый социальный налог, обязательный страховой взнос, подоходный налог с физических лиц, налог с потенциально возможного к получению годового дохода. Для этого необходимо подать заявление в территориальные налоговые инспекции.
С нового года расширяется понятие «многодетная семья». К таковой будет также относиться семья, воспитывающая инвалидов с детства I, II, III группы, которые обучаются на заочном отделении. При этом льготы, полагающиеся многодетным семьям, будут распространяться до окончания обучения таких студентов, но не более чем до достижения ими 23 лет. Соответствующие изменения внесены в закон «О государственной поддержке многодетных семей».
Организации, предоставляющие микрозаймы, в том числе потребительские займы, на территории республики, с 1 января должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями Закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Это нужно сделать до 1 февраля 2021 года. Таким организациям необходимо получить статус микрофинансовых организаций, направив в центральный банк документы, либо прекратить свою деятельность.
Выплаты по больничным листам сотрудники малых и микропредприятий будут получать сразу из Единого государственного фонда социального страхования. Упрощенный механизм запускается с нового года. Выплаты будут перечисляться на банковскую карту работника в течение 30 дней с момента поступления документов.
С 1 января медикаменты и другие аптечные товары можно будет продавать дистанционно. Сейчас многие находятся на самоизоляции, пожилые люди не могут выходить из дома и покупать необходимые лекарства. Поэтому возможность продажи медикаментов онлайн прописали на законодательном уровне.
Доплаты установят тем пенсионерам, кому начислена небольшая пенсия из-за низкой зарплаты в трудовой период, но при этом у них большой стаж работы. К пенсии по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет будет зачисляться дополнительная сумма за каждый год общего трудового стажа, который превышает требуемый для назначения пенсии. Доплаты будут осуществляться с учетом средств Фонда соцстрахования.
Поддержка инвалидов
С 1 января 2021 года инвалиды III группы будут получать бесплатно слуховые аппараты. Изменения внесены в закон «О социальной защите инвалидов». По закону выдавать бесплатные аппараты нужно один раз в четыре года.
Кроме этого, инвалиды с детства станут получать надбавку к социальной пенсии в размере от 75 до 125% минимального размера пенсии.
В новом году государство выплатит компенсации инвалидам войны за ремонт автомобиля старше 7 лет, который был приобретен на собственные средства и нужен им по медицинским показаниям. Поправки к закону «О социальной защите ветеранов войны» касаются 10 участников боевых действий, ставших инвалидами после военного времени. Ранее они не попали под действие законодательных норм. Размер выплат определяется на основании документа станции технического обслуживания. Максимальная сумма компенсации составляет более 9 тысяч рублей (505 РУ МЗП).
Корректировки в сфере сельского хозяйства
С нового года вступил в силу закон, предоставляющий право Президенту ПМР для защиты внутреннего рынка запрещать экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы. Запрет на вывоз злаков сельскохозяйственных культур из Приднестровья был введен 16 июня 2020 года, затем из-за низкой урожайности запрет был продлен до 31 декабря. По итогам уборочной кампании этого года специальная комиссия определила, что ограничение экспорта этих видов зерновых необходимо продлить до нового урожая 2021 года.
С нового года сельхозпроизводители будут дополнительно платить 4 РУ МЗП с каждого гектара. Средства пойдут на развитие мелиоративного комплекса. Целевой сбор будет взиматься со всех земель сельхозназначения.
Оплата банковской картой и поправки в Жилищный кодекс
С 1 января 2021 года магазины и торговые предприятия обязаны обеспечить возможность оплаты товаров по безналичному расчету – с помощью карты одного из коммерческих банков республики. За покупателем остается право выбора – платить наличными или по карте. Если магазин или торговое предприятие не обеспечит возможность расплачиваться с помощью банковских карт, с 1 июля 2021 года их будут штрафовать. Исключение – магазины и торговые предприятия, где невозможно провести интернет. За отказ в предоставлении покупателю возможности расплатиться по безналу предусмотрен штраф от 100 до 200 РУ МЗП. За отсутствие у продавца электронного терминала штраф от 200 до 400 РУ МЗП.
С нового года собственники магазинов, расположенных на первых этажах или в подвалах многоквартирных домов, будут принимать участие в содержании всего дома. Наравне с собственниками квартир они будут платить за содержание и ремонт жилищного фонда, санитарное содержание здания и придомовой территории. Изменения внесены в Жилищный кодекс. newspmr.com