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Генсек ООН сравнил нынешний год с 1945

Генсек ООН сравнил нынешний год с 1945

Генсек ООН Антониу Гутерреш сравнил нынешний год с 1945 – сегодня "идет война с коронавирусом"

"Мы переживаем момент – как в 1945 году", - сказал генсек, выступая в рамках мероприятия, приуроченного к 75-й годовщине первого заседания Генассамблеи ООН, передает ria.ru.

"Но это не 1945 год. Сегодняшняя война ведется против микроскопического вируса. Завтра может начаться против террористов в киберпространстве. И мы все еще проигрываем долгую битву с изменением климата", - заявил он.

По его словам, конфликт больше не является вопросом только военной и экономической мощи.

"Потребность в международном сотрудничестве сохраняется, мы должны расширить наше представление о том, что это значит. В нашем взаимосвязанном мире нам нужен многосторонний подход. Мы должны превратить нашу глобальную систему в глобальное партнерство", - заявил он.
ria.ru
  • Сегодня, 19:05
  • DTV
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