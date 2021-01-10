Генсек ООН Антониу Гутерреш сравнил нынешний год с 1945 – сегодня "идет война с коронавирусом"
"Мы переживаем момент – как в 1945 году", - сказал генсек, выступая в рамках мероприятия, приуроченного к 75-й годовщине первого заседания Генассамблеи ООН, передает ria.ru.
"Но это не 1945 год. Сегодняшняя война ведется против микроскопического вируса. Завтра может начаться против террористов в киберпространстве. И мы все еще проигрываем долгую битву с изменением климата", - заявил он.
По его словам, конфликт больше не является вопросом только военной и экономической мощи.
"Потребность в международном сотрудничестве сохраняется, мы должны расширить наше представление о том, что это значит. В нашем взаимосвязанном мире нам нужен многосторонний подход. Мы должны превратить нашу глобальную систему в глобальное партнерство", - заявил он. ria.ru