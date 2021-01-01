Dnestr.TV

 
0

В Кыргызстане завершились выборы президента

В Кыргызстане завершились выборы президента

Победителем гонки за пост главы государства стал Садыр Жапаров. Также в стране состоялся референдум, на котором большинство избирателей поддержали президентскую форму правления.

В Кыргызстане завершилось голосование на досрочных выборах президента и референдуме по вопросу о форме правления. Об этом 10 января сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию республики.

По данным ЦИК, после подсчета результатов с 90,06% участков исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров победил в первом туре досрочных выборов с результатом в 79,15% .

На основании данных с 90,1% участков, более 80% избирателей Кыргызстана проголосовали на референдуме за президентскую форму правления в стране. Парламентскую модель поддержали 10,83% граждан, против всех выступили 4,41%, сообщает korrespondent.net.

Явка на выборах президента и референдуме составила более 33%.

В МВД Кыргызстана отметили, что выборы прошли в спокойной обстановке и правоохранители не зафиксировали ни одного административного или уголовного правонарушения. Также нарушений не выявили наблюдатели.

Напомним, прежний президент страны Сооронбай Жээнбеков подал в отставку 15 октября 2020 года на фоне акций протеста и массовых беспорядков после парламентских выборов. Он возглавлял Кыргызстан ровно три года.
korrespondent.net
  • Сегодня, 19:09
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • Утвержден состав Общественного совета при Госслужбе по ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • Утвержден состав Общественного совета при Госслужбе по ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна