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В Эстонии есть своя Молдова

В Эстонии есть своя Молдова

Молдова - село, расположенное в северо-восточной части Эстонии, в Ида-Вируском районе. Он принадлежит муниципалитету Люганузе.

По переписи 2000 года его население составляло 21 человек, передает mybusiness.md со ссылкой на stiripozitive.eu.

Село расположено на северо-востоке страны, в районе Ида-Виру, в 145 км от Таллинна.

"Жители Эстонской Молдовы считают себя эстонцами, заявляя, что они мало что знают о своих предполагаемых предках», - говорит Виорика Гузун, жена посла Молдовы в Эстонии.

Статья в эстонской прессе в апреле 2009 года в издании «Põhjarannik» говорит о том, что эстонцы всегда жили в Молдове, и название населённого пункта может происходить от слова «muldvall», что означает в переводе «курган» или «земляные укрепления», когда-то построенные для защиты от вражеских атак.

Однако более распространена гипотеза о том, что название эстонского села Молдова происходит от молдавской семьи, представители которой в большом количестве проживали в этом селе.

Это подтверждается легендой, которая напрямую связана с Княжеством Молдовы времен Штефана Великого. По этой версии, село Молдова, расположенное на берегу Балтийского моря, зародилось во второй половине 15 века. В то время посланником в Княжестве Молдова был помещик из Аа, расположенного в окрестностях будущего села Молдовы. В его миссии его сопровождал слуга, который трижды спас жизнь своего хозяина в битвах с османами. Благодаря этому, вернувшись домой, помещик в знак благодарности отпустил своего храброго слугу, которого называл Молдау, и подарил ему местность с зелеными пастбищами и густыми лесами. Таким образом, отважный молдаванин начал новую жизнь на этих землях, получивших название Молдова. Сегодня это село Молдова, расположенное на территории Эстонской Республики».

mybusiness.md
  • Сегодня, 19:12
  • DTV
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