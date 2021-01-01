Dnestr.TV

 
0

«Ну, я и есть батька»: Лукашенко рассказал об отношении к своему прозвищу

«Ну, я и есть батька»: Лукашенко рассказал об отношении к своему прозвищу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, что уже привык к своему прозвищу «батька». Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Ну, я и есть батька. Нравится или не нравится, батька — и батька. Я привык к этому», — сказал Лукашенко, передает 360tv.ru

Он также отметил, что не устает от напряженного ритма жизни главы государства, поскольку задумываться об усталости у него попросту нет времени.

Лукашенко также рассказал и о своем отношении к командировкам. По словам президента Белоруссии, ему не нравятся официальные визиты в дальние страны из-за того, что он тяжело переносит такие поездки.

Лукашенко признался, что поменял взгляд на свою работу, и рано или поздно ему придется уйти со своего поста. На вопрос о том, чем он займется на пенсии, белорусский лидер ответил, что писать мемуары он не готов, хотя ему есть, что вспомнить и рассказать следующим поколениям.

Также Лукашенко признался, что единственный человек, которого он считает другом — это российский президент Владимир Путин. По словам Лукашенко, в прошлом году это подтвердилось в очередной раз.
360tv.ru
  • Сегодня, 06:23
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • Утвержден состав Общественного совета при Госслужбе по ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • Утвержден состав Общественного совета при Госслужбе по ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна