Мальчик весом 5,7 килограмма родился в подмосковном городе Пушкино. Об этом сообщается на сайте Минздрава Московской области.
Акушер-гинеколог Пушкинского роддома Рано Хаитова рассказала, что этот ребенок стал вторым в семье. «Мы, естественно, знали, что ребенок будет крупный, поэтому все были наготове. Но что мальчик будет настолько велик, не ожидал никто. Причем родила женщина самостоятельно, без осложнений», — добавила врач.
Новорожденный мальчик-богатырь и его мать чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой, сообщает moslenta.ru.
Уточняется, что в истории Пушкинского роддома мальчик стал одним из самых крупных. 12 лет назад там родился младенец весом 6,7 килограмма.
В октябре 2020 года сообщалось, что в Химкинской областной больнице на свет появилась девочка весом 5,3 килограмма и ростом 58 сантиметров. moslenta.ru