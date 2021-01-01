Приднестровские спасатели готовы к приближающимся морозам. Пункты обогрева оборудованы в каждом городе. Будут и передвижные.
«При выпадении обильных осадков и понижении температуры воздуха передвижные пункты обогрева будут размещены на пересечении дорожных магистралей, где будет наиболее сложная погодная обстановка. При необходимости поездки в дальнюю дорогу водителям следует взять с собой дополнительные тёплые вещи, дополнительную канистру топлива, буксировочный трос и лопату», – отметил заместитель начальника Управления аварийно-спасательной службы Сергей Гонцов, передает ИА "Новости Приднестровья"
Он также напомнил, что на морозе в первую очередь замерзает вода в стоячих водоёмах, но этот лёд весьма обманчив. Не стоит выходить на него, даже если вода промёрзла возле берега: лёд может сломаться, и это закончится плачевно.
Если же вы попали в чрезвычайную ситуацию, звоните на единый телефон спасения 101 либо по номеру 102.
Напомним, что на предстоящей неделе, по прогнозам синоптиков, будет наблюдаться постепенное понижение температуры воздуха. Пик холодов наступит в выходные дни, 16 и 17 января. Тогда градусник будет фиксировать отметки до -15°С. novostipmr.com