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Приднестровские спасатели готовы к приближающимся морозам

Приднестровские спасатели готовы к приближающимся морозам

Приднестровские спасатели готовы к приближающимся морозам. Пункты обогрева оборудованы в каждом городе. Будут и передвижные.

«При выпадении обильных осадков и понижении температуры воздуха передвижные пункты обогрева будут размещены на пересечении дорожных магистралей, где будет наиболее сложная погодная обстановка. При необходимости поездки в дальнюю дорогу водителям следует взять с собой дополнительные тёплые вещи, дополнительную канистру топлива, буксировочный трос и лопату», – отметил заместитель начальника Управления аварийно-спасательной службы Сергей Гонцов, передает ИА "Новости Приднестровья"

Он также напомнил, что на морозе в первую очередь замерзает вода в стоячих водоёмах, но этот лёд весьма обманчив. Не стоит выходить на него, даже если вода промёрзла возле берега: лёд может сломаться, и это закончится плачевно.

Если же вы попали в чрезвычайную ситуацию, звоните на единый телефон спасения 101 либо по номеру 102.

Напомним, что на предстоящей неделе, по прогнозам синоптиков, будет наблюдаться постепенное понижение температуры воздуха. Пик холодов наступит в выходные дни, 16 и 17 января. Тогда градусник будет фиксировать отметки до -15°С.
novostipmr.com
  • Сегодня, 09:04
  • DTV
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