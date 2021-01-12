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Зеленский и Санду обсудили шесть основных тем на встрече в Киеве

Зеленский и Санду обсудили шесть основных тем на встрече в Киеве

Президенты Украины и Молдовы Владимир Зеленский и Майя Санду во время встречи в Киеве обсудили шесть основных тем, важных для двустороннего сотрудничества.

Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, передает eurointegration.com.ua

"Второй полноценный рабочий день 2021 года и первый зарубежный визит президента Майи Санду в Украину с момента ее избрания. Визит и символичный, и важный с точки зрения результатов", - написал Жовква.

Он назвал шесть тем, которые были в центре переговоров.

1. Восстановлен полноценный диалог на уровне президентов. Согласно подписанной Совместной декларации, создан президентский совет - координирующий орган на уровне глав государств, который будет регулярно встречаться и достигать договоренностей по всем вопросам повестки дня.

2. Обсудили и достигли взаимопонимания по поводу взаимной поддержки в вопросах региональной безопасности. Оба президента поддерживают суверенитет и территориальную целостность государств в международно признанных границах. "А Крым для Майи Санду - навсегда и безусловно украинский", - отметил Жовква.

3. Между двумя столицами появится новая полноценная магистраль, включая новый мост через Днестр. Это сократит время путешествия между Киевом и Кишиневом до чуть более пяти часов.

4. "Украина готова возобновить экспорт своей электроэнергии в Молдову, а наши соседи готовы ее принять" - написал Жовква.

5. Детально обсудили вопросы Днестровского гидроузла и весь комплекс сопутствующих аспектов, включая экологический, и вопросы собственности и демаркации соответствующих участков границы. Есть политическая воля, чтобы этот вопрос исчез как проблемный, дальше дело - за правительствами и соответствующими экспертами.

6. Вопросы языковых и других прав нацменьшинств в обоих государствах будут урегулированы на паритетной основе.

"Ну и безусловно, ждем Майю Санду на праздновании 30-й годовщины независимости Украины. А она, в свою очередь, пригласила президента Владимир Зеленский посетить Молдову с официальным визитом", - написал Жовква.

eurointegration.com.ua
  • Сегодня, 09:06
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