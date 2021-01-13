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За 13 лет Земля потеряла более 40 млн гектаров леса

За 13 лет Земля потеряла более 40 млн гектаров леса

За 13 лет — с 2004 по 2017 год — с лица земли исчезли более 40 миллионов гектаров леса, свидетельствуют данные из доклада Всемирного фонда дикой природы. Это можно сравнить с площадью Парагвая, Ирака или двух республик Беларусь.

Наиболее быстрыми темпами идет обезлесение в Бразилии, Парагвае, Аргентине, Малайзии, Индонезии и на Мадагаскаре, передает euronews.com

По словам экспертов, 10% глобальной вырубки связаны со спросом европейских стран на такие продукты, как говядина, соя, кожа, кофе, какао, каучук и пальмовое масло.

Несколькими днями ранее ООН сообщила о том, что за последние 30 лет было утрачено около 420 миллионов гектаров леса, но темпы вырубки постепенно снижаются. Более половины всех лесов мира приходится на пять стран: Россию, Бразилию, Канаду, США и Китай.



euronews.com
  • Вчера, 18:27
  • DTV
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